AI in beeld maakt verwachtingen waar, en smaakt naar meer

Doel van het congres AI in beeld - en ook mijn verwachting - van 3 juli was dat het de aanwezigen tips en handvatten zou geven ten aanzien van de mogelijkheden, de keuze en de implementatie van AI. Hoe belangrijk dit is, heb ik ervaren in een vorige functie, waarin ik heb gezien hoe lastig het is om budget vrij te kunnen maken voor de aanschaf van een Al-algoritme, maar ook hoe tijdrovend de implementatie van een AI-algoritme is. Daarnaast zie je bij de keuze van een algoritme als gebruiker door de bomen het bos niet meer. Je moet als gebruiker echt in het keuzeproces worden meegenomen, om een concreet beeld te krijgen van wat hierin belangrijk voor je is en hoe het aansluit bij het probleem waar je een oplossing voor zoekt.

Mijn verwachting is zeker uitgekomen. Niet alleen omdat het congres werd bezocht door 140 deelnemers vanuit verschillende disciplines. Maar vooral vanwege de positieve feedback die zij gaven op de inhoud van het congres: goed georganiseerd, goede sprekers en goede onderwerpen. De overall waardering met een acht plus was ook veelzeggend.

Veel te doen over AI

‘We willen dit graag blijven volgen’, hoorden we van veel deelnemers. Begrijpelijk, want er is veel te doen over het onderwerp. De werkdruk onder radiologen en andere medische specialisten neemt toe en er is een groeiende schaarste aan personeel. Dat maakt de vraag, wat kan worden gedaan om de druk op deze zorg te verlichten uiterst actueel en AI heeft de potentie om daar een grote rol in te spelen. Het kan zaken uit handen nemen en als copiloot een extra paar ogen zijn tijdens de diagnosestelling van een onderzoek of ondersteunend zijn bij de uitwerking van behandelplannen voor de patiënt. Daarmee kan bovendien de kwaliteit van zorg worden verhoogd, als in een vroeg stadium afwijkingen kunnen worden opgespoord, waarmee kan worden voorkomen dat verderop in het proces intensieve behandelingen vereist zijn.

Die kwaliteitsaspecten spelen een belangrijke rol om tot een passende businesscase voor toepassing van AI in de radiologie te komen. Dat aspect besprak ik tijdens het congres gezamenlijk met Niels van Gorp, namens zorgverzekeraar VGZ in het kader van AIFI, het landelijk project om de adoptie van AI te vergroten door het beschikbaar stellen van wenselijke en specifieke AI algoritmen voor de ziekenhuizen via een landelijke infrastructuur. Dit ontzorgt de ziekenhuizen door het wegnemen van alle ‘overhead’ die gepaard gaat met de lokale implementaties. Bovendien biedt het een basis voor gezamenlijke inkoop, wat moet leiden tot lagere kosten.

Opschaling en adoptie

Een centraal platform voor AI, met de mogelijkheid om op te schalen kan een belangrijke rol spelen om de verdere adoptie ervan in de Nederlandse ziekenhuizen te bevorderen, want op dat gebied loopt Nederland nog wel achter. Dit heeft onder andere te maken met een gebrek aan slimme IT-integratie, gebrek aan vertrouwen bij de validatie van de AI-algoritmen en onvoldoende beschikbaar budget in de ziekenhuizen. Er moeten dus nog stappen worden gezet. Bijvoorbeeld om ziekenhuizen antwoord te geven op de vraag waar ze op moeten letten bij de aanschaf, implementatie, maar ook de keuze van een platform waarop de AI-algoritmen beschikbaar worden gesteld. Een andere vraag die voor de ziekenhuizen moet worden beantwoord, is: hoe ga je om met patiëntgegevens als je data buiten het ziekenhuis brengt? Dat moet juridisch en privacy-technisch goed geregeld zijn.

Tegelijkertijd zien we wel dat er sprake is van een toenemend gebruik van AI, ook in andere disciplines dan alleen de radiologie. Tijdens het congres hebben we hier interessante voorbeelden van gezien. Begrijpelijk, want het leidt tot efficiencyverbetering, grotere nauwkeurigheid in beeldbeoordeling, geavanceerde beeldinterpretatie en vroege detectie van ziekten. De kern van dit alles is natuurlijk de mogelijkheid om tot betere en duurzame patiëntenzorg te komen.

Met dit congres hebben we de aanwezigen concrete tips en handvatten kunnen bieden bij de vraag waarvoor ze AI kunnen inzetten en waaraan ze daarbij moeten denken. Maar natuurlijk zijn daarmee nog niet alle vragen beantwoord, het onderwerp is nog lang niet af. Het ligt dus zeker in de lijn der verwachting om ook in 2025 weer een congres te organiseren over dit onderwerp.