Den Haag demonstreert impact zorgtechnologie voor thuis

Het evenement ‘Ontmoet en ontdek! Zorgtechnologie voor Thuis’ op de locatie Beeld en Geluid staat vrijdagmiddag 25 november in het teken van ‘Zorgtechnologie voor thuis’. Het evenement is gratis toegankelijk. Burgers en zorgprofessionals kunnen er zelf 20 vernieuwende zorgoplossingen uitproberen. Verder zijn er live demonstraties en workshops voor (zorg)medewerkers.

Juiste hulpmiddelen

“Technologie wordt steeds meer onderdeel van ons leven”, stelt wethouder Kavita Parbhudayal van Werk, Wijken en Dienstverlening, en aanjager van zorginnovatie. “De juiste hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat mensen langer gezond, prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Of dat mantelzorgers ontlast worden.

Zorginnovatie hoort volgens Parbhudayal, op 30 januari spreker op het ICT&health congres, bij Den Haag als stad die kansen biedt en energie geeft. “Met inwoners, ondernemers en organisaties die werken aan oplossingen en op ons kunnen rekenen als er hulp of ondersteuning nodig is. Die het gevoel hebben dat de stad hen wat te bieden heeft en dat zij de stad wat te bieden hebben. Met iedereen bouwen we aan een weerbare stad.”

Zorgtechnologie uitproberen

Op het event kunnen bezoekers zelf ontdekken wat zorgtechnologie betekent, slimme hulpmiddelen voor in huis uitproberen en ontdekken welke middelen geleend kunnen worden. Bij zorgtechnologie voor thuis kan men denken aan een kleine zorgrobot om eenzaamheid te voorkomen, of een heupairbag die zorgt voor een zachte landing bij een val. Of een app die mantelzorgers meteen waarschuwt als er een verandering is te zien in het dagelijkse energieverbruik, bijvoorbeeld omdat de lichten ’s nachts nog aanstaan of omdat er in de ochtend geen koffie wordt gezet.

Het doel van Zorgtechnologie voor Thuis is om geïnteresseerde bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers te laten ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Een slimme hulp daarbij is de Technologie voor Thuis verkenner die op de 25e voor de eerste keer te testen is. Daarmee kan iedereen controleren welk hulpmiddel het beste bij iemands situatie past.

Over het evenement

Het evenement is gratis toegankelijk van 13.00 tot 16.00 uur. Met het oog op de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden verplicht. Aanmelden kan via de website www.technologievoorthuis.nl. Of bellen met het projectsecretariaat, dat op werkdagen bereikbaar is op telefoonnummer 070-3816810. Het evenement is vanaf 13.00 uur ook live online te volgen op www.technologievoorthuis.nl

Medewerkers van de gemeente Den Haag, zorgaanbieders, ondernemers en kennis- en onderwijsinstellingen zijn aanwezig om mee in gesprek te gaan. ‘Ontmoet en ontdek! Zorgtechnologie voor Thuis’ wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente, de Haagse Hogeschool, Centrum voor Innovatief Vakmanschap, zorgspecialist Tzorg en werkgeversvereniging ZWconnect.