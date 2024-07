Nieuwe exoskelet van Project MARCH IX is sneller en lichter

Deze week heeft het studententeam van de TU Delft het nieuwste exoskelet, Project MARCH IX, gepresenteerd. Dat gebeurde met een live demonstratie in het Louwman Museum in Den Haag. Bij het ontwerp van de inmiddels negende versie van het exoskelet lag de focus op de veelzijdige bewegingsmogelijkheden en een lichter exoskelet, met toepasselijke Delfts Blauwe details, voor verbeterde wendbaarheid voor de gebruiker.

Een van de nieuwe features van het MARCH IX exoskelet is een passief enkelgewricht dat het onder andere gemakkelijker maakt om zijwaarts te lopen. Ook is het nieuw exoskelet voorzien van diverse camera’s. Die scannen de omgeving en stippelen op basis daarvan een geschikt looppatroon uit. Dit maakt het voor de gebruiker bijvoorbeeld mogelijk om trappen te lopen en over obstakels heen te stappen. Daarnaast is ook de communicatie met de verschillende gewrichten van het exoskelet verbeterd. Door snellere en betrouwbaardere communicatie kan het in drukke situaties sneller reageren.

Lopen met een dwarslaesie

Een van de primaire doelstellingen van Project MARCH IX is het voor mensen met een dwarslaesie mogelijk te maken om weer te kunnen staan en lopen. Tijdens de live demonstratie liet Daan van der Heyden, de bestuurder van het exoskelet die door een dwarslaesie in een rolstoel zit, zien hoe enkele dagelijkse activiteiten die lastig zijn om uit te voeren in een rolstoel, door middel van een exoskelet wel te doen zijn. In een obstakelparcours stond hij op, liep zijwaarts en vervolgens vooruit, opende een deur en liep hier doorheen, en ging vervolgens weer zitten.

Zijwaarts lopen met het nieuwe exoskelet is mogelijk gemaakt door de implementatie van een nieuw kantelbaar enkelgewricht dat door het negende team van Project MARCH ontwikkeld is. Dat gewricht zorgt voor meer balans waardoor de piloot meer bewegingen kan uitvoeren.

Nieuwe motor controller

Voor het verbeteren van de controle, en reactiesnelheid, van het exoskelet ontwikkelde het MARCH IX team een nieuwe motor controller. Daarmee werd de reactiesnelheid van het exoskelet versneld. Dit betekent dat de piloot sneller kan reageren op zijn omgeving. Het zorgt daardoor ook voor een verhoogde gebruiksvriendelijkheid.

En ander speerpunt bij de ontwikkeling van het MARCH IX exoskelet was het zorgen voor een lichter ontwerp. Het frame – de ‘botten’ van het exoskelet – is nu 40 procent lichter dan het vorige model waardoor de besturing een stuk makkelijker wordt. Ook werd het ontwerp van de rotational joints in de knie en heup vernieuwd, resulterend in bijna drie kilo gewichtsverlies. In totaal is het exoskelet van Project MARCH IX maar liefst 25% lichter dan voorgaand model.

Internationale ‘Bionische Spelen’

In oktober doet Project MARCH IX mee aan de CYBATHLON 2024 in Zürich, een van de grootste bionische competities ter wereld. Om zich te kunnen onderscheiden van andere deelnemers, hebben de ontwerpers gekozen voor een uniek Delfts Blauw ontwerp. Dat is gemaakt in samenwerking met de oudste producent van Delfts Blauw en staat symbool voor de plek waar Project MARCH teams al sinds de oprichting samenkomen en innoveren. Tijdens de CYBATHLON 2024 moeten tien obstakels gebaseerd op het dagelijks leven worden voltooid, zoals traplopen, zitten en opstaan, bukken en zelfs lopen zonder krukken. Deze tien obstakels moeten worden uitgevoerd binnen tien minuten. Het exoskelet moet dus in staat zijn om op een effectieve manier veel verschillende bewegingen te maken, terwijl deze wordt aangestuurd door de piloot.

“Het is bijzonder om te zien hoe we in een jaar tijd als team en als individu enorm zijn gegroeid. Onze engineers begonnen het jaar met nauwelijks kennis over de werking van een exoskelet, en nu mogen ze zichzelf toch wel exoskelet specialisten noemen. Het jaar verliep zeker niet vlekkeloos; ervoor zorgen dat de samenwerking tussen Daan en het exoskelet soepel verloopt kostte veel tijd en vereiste veel finetuning. In de komende maanden zullen we hard blijven werken, er staan nog intensieve trainingen op de planning om alle bewegingen vlekkeloos uit te voeren. We kijken er enorm naar uit om alles uit dit exoskelet te halen en dit te laten zien op een internationaal podium“, aldus Teammanager Kim Adams.