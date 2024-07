Ouderenzorgorganisaties bundelen krachten rond technologie

Tien zorgorganisaties in de regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden bundelen hun krachten om zorgtechnologie en digitale zorg in deze regio’s naar een hoger niveau te tillen. Doel is om de zorg toegankelijker te maken. Ook zetten de organisaties zich actief in om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven leven.

De samenwerking vindt plaats onder de naam Maximaal Digitaal, met financiële ondersteuning van Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid. Maximaal Digitaal draait om het delen van kennis en ervaringen, zodat niet iedereen zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Ook willen de organisaties samen nadenken over uitdagingen en samen aan de slag met oplossingen.

Uitbreiden en opschalen

Jasmijn Oosterhoff, Programmamanager van Maximaal Digitaal, vertelt: “Er is vooraf een gezamenlijke ambitie gevormd en uitgesproken waar we mee aan de slag willen. Vervolgens is een programmaplan uitgewerkt, waarmee we van start konden.”

Er wordt onder meer ingezet op het uitbreiden en opschalen van zorgtechnologie en het verhogen van de bewustwording van digitale zorg, zowel bij cliënten als bij medewerkers. Ook willen de organisaties de dienstverlening in de regio meer op elkaar afstemmen. Op die manier willen ze bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg, door de zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen in de regio te bevorderen en het werk van zorgmedewerkers leuker en lichter te maken.

Samenwerken essentieel

In de coronaperiode is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat zorgorganisaties samenwerken. Ook de groeiende vraag naar zorg, de toenemende complexiteit van de zorg en het steeds groter worden personeelstekort vragen om een betere samenwerking.

Thijs Houtappels, bestuurder bij Zonnehuisgroep Amstelland: “In de regio Amsterdam en Amstelland-Meerlanden werd al samengewerkt op diverse onderwerpen. De vraagstukken zijn namelijk overal hetzelfde en de urgentie wordt overal gevoeld. Samen optrekken, ideeën uitwisselen en leren van elkaar omtrent zorgtechnologie werd dan ook gezien als een logisch vervolg van de huidige samenwerking.”

Oproep voor oplossingen ouderenzorg

Ook in de regio Arnhem-Nijmegen wordt gezocht naar oplossingen om de ouderenzorg toegankelijk te houden. Twintig organisaties in deze regio doen een oproep om mee te denken over mogelijke oplossingen. De twintig organisaties hebben zich gebundeld in het Digital Health Challenge Lab. In dit lab worden mensen opgeroepen die (deel)oplossingen hebben om de zorg efficiënter, toegankelijker en duurzamer te maken, waardoor mensen langer en gelukkiger thuis kunnen blijven wonen. DHCL biedt de kans om de oplossingen ook in de praktijk te komen testen bij een van de organisaties. Volgens DHCL valt of staat zo’n oplossingen met de adoptie door ouderen zelf en hun verzorgers.