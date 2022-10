Desinfectie robot SAM aan de slag in CWZ

Kamers die vrij zijn van ziekteverwekkers zijn voor een ziekenhuis, en de patiënten die er verblijven, van levensbelang. Het desinfecteren van patiënten- en operatiekamers is zwaar werk. Dat werd tijdens de coronapandemie nog eens extra benadrukt. In die periode kreeg ook de ontwikkeling van andere oplossingen, zoals de desinfectie robot, meer aandacht,

Behalve dat het schoonmaken een arbeidsintensieve klus is – ziekteverwekkers kunnen zich letterlijk in elk hoekje en kiertje ophouden – is het ook risicovol werk. Juist de schoonmakers lopen sneller de kans zelf ziek te worden.

Desinfectie robot SAM

In het CWZ loopt, of beter gezegd rijdt, vanaf deze maand een nieuwe collega mee met de schoonmakers. Desinfectie robot SAM heeft als taak het desinfecteren van patiëntenkamers. De robot gaat de bestaande schoonmakers niet vervangen maar ondersteunen door het zware werk uit handen te nemen.

Vanaf nu hoeven de schoonmakers in de patiëntenkamers alleen nog het stof en vuil te verwijderen. Vervolgens rijdt robot SAM naar binnen. Eerst om de kamer middels een scan in kaart te brengen zodat hij precies weet wat gedesinfecteerd moet worden. Vervolgens gaat SAM de kamer, volledig automatisch, desinfecteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van sterk UV-C licht. Per kamer heeft de robot zo’n 15 minuten nodig.

UV-C licht vernietigt ziektekiemen

Met UV-C licht wordt het erfelijke materiaal, DNA/RNA genaamd van micro-organismen zoals bacteriën en virussen vernietigd. Dat betekent dat het schadelijke materiaal zich niet kan vermenigvuldigen. Dit verkleint meteen ook de kans op een uitbraak van een infectie.

“Werken met de robot is niet alleen belangrijk in de strijd tegen ziekenhuisinfecties maar maakt ook het werk voor de schoonmaakmedewerkers aantrekkelijker en minder zwaar. Met SAM als collega hoeven zij niet langer met hele sterke chemische middelen te werken, wat gezonder is voor mens en milieu”, vertelt John Verberne, manager facilitaire zaken.

De desinfectie robot is ontwikkeld door het Nederlandse Loop Robots, een in 2020 opgerichte spinoff van een Delfts roboticabedrijf. De startup wist vorig jaar een startinvestering van twee miljoen dollar binnen te halen. Daarmee is de ontwikkeling en het in de praktijk testen van SAM in een stroomversnelling gekomen.