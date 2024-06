Robot-geassisteerde heupoperaties, digitale beweegmuur en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor robot-geassisteerde heupoperaties, de digitale beweegmuur van het Anna Ziekenhuis en een samenwerking tussen het Diabetes Fonds en de ontwikkelaar van een sensor voor continue glucose monitoring. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurlijke wisselingen bij het Oogziekenhuis en de NFK.

Robot plaatst nieuwe heup

Bij Treant is onlangs, naar eigen zeggen voor het eerst in Nederland, gestart met het plaatsen van een nieuwe heup met behulp van een robot. De eerste operatie werd uitgevoerd door orthopeed Peter Koot en z’n team en inmiddels zijn al zo’n 30 nieuwe heupen op deze manier geplaatst.

Het betreft om het genavigeerd en geassisteerd plaatsen van een Totale Heupprothese (THP) met de Cori-robot. Met hulp van de robot kan de prothese nog preciezer worden geplaatst, waarmee de kans nog kleiner wordt op eventuele complicaties na de operatie. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup uit de kom of een beenverlenging”, aldus Peter Koot.

Digitale beweegmuur

In het Anna Ziekenhuis is deze maand op de kinderafdeling een digitale beweegmuur geopend. Op die muur kunnen kinderen verschillende spellen spelen waarbij, de naam zegt het al, moeten bewegen. Zo kunnen ze verschillen zoeken in een spel door die met een stok aan te wijzen of de goede antwoorden op rekensommen aantikken. De beweegmuur heeft ook sportieve games, zodat de kinderen nog meer beweging krijgen. Doel van de digitale beweegmuur is kinderen te ondersteunen bij het beter worden en hun zorgen even te laten vergeten.

De digitale beweegmuur is tot stand gekomen met donaties tijdens de Wollige Winter Weken. Het Anna Ziekenhuis bedankt dan ook KommuS Radio, het Strabrecht College, Wintersfeer Geldrop, Magisch Mierlo, de Weeffabriek en alle andere donateurs.

Samenwerking sensortechnologie

Het Diabetes Fonds gaat samenwerken met Sensible Healthcare Systems, ontwikkelaar van een biosensorplatform. De samenwerking zal zich richten op het verbeteren van de diabeteszorg en -vergoeding met Sensible’s Continuous Glucose Monitoring (CGM)-sensor genaamd idi one. Daarnaast wordt ook samengewerkt op de vlakken van onderzoek met patiënten om prestaties en gebruiksgemak te verbeteren en verifiëren, alsmede marktrelaties en financiering te versterken.

“De betrokkenheid van het Diabetes Fonds is voor ons een grote eer, en zal zowel de kwaliteit van onze innovatie als de kans dat ze goed op de markt geïmplementeerd wordt sterk vergroten“, zegt Tim Bruines namens het Sensible team.

RvT-voorzitter NFK

Met ingang 1 juni is Herman de Haan de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hij nam het stokje over van Peter Hustinx. De Haan was hiervoor directeur-bestuurder van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Daarnaast is hij als medeoprichter tien jaar bestuurslid van KIKA Kinderen Kankervrij geweest.

“Ik vind het een eer om toe te treden als voorzitter van de Raad van Toezicht en daarmee bij te dragen aan de missie van NFK. Kanker is helaas (nog steeds) de grootste doodsoorzaak in Nederland. Het is daarom belangrijk dat alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg en aandacht op de juiste plek krijgen, met als doel zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. NFK komt op voor deze groep, door hun stem te laten horen op plekken waar het verschil wordt gemaakt. Ik kijk ernaar uit om als Raad van Toezicht daaraan bij te dragen en samen de impact van kanker te verminderen”, aldus De Haan.\

RvB-voorzitter Oogziekenhuis

Aan het eind van deze zomer, op 15 september, zal Mireille Wolleswinkel tot voorzitter van de raad van bestuur worden benoemd. Zij volgt Berthe de Jong op die ad interim het ziekenhuis heeft bestuurd na de overstap van Yvonne Koppelman naar het Amsterdam UMC.

"Ik zie ernaar uit om met de organisatie van Het Oogziekenhuis en alle netwerkpartners dit bijzondere 150 jaar oude ziekenhuis een nog sterkere rol te geven in de veranderde wereld van de oogzorg. Kunnen blijven zien betekent ook makkelijker mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Daar zet ik me graag als bestuurder van deze mooie organisatie voor in", aldus Wolleswinkel.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.