Tsjongerschans neemt robot voor knieoperaties in gebruik

In veel operatiekamers is een robot al lang geen onbekende meer. Enkele bekende voordelen die de inzet van operatierobots met zich meebrengt zijn een hogere precisie bij het uitvoeren van ingrepen en het kunnen bereiken van plekken in het lichaam waar de handen van een chirurg niet kunnen komen. In het Tjongerschans zal de operatierobot binnenkort ook ingezet gaan worden om chirurgen te assisteren bij knievervangingen.

Daarvoor gaat het ziekenhuis gebruik maken van de Velys-operatierobot van Johnson & Johnson. Daarmee wordt het Tjongerschans het eerste Nederlandse ziekenhuis waar deze operatierobot ingezet zal worden. De beslissing om knievervangingen met de assistentie van een operatierobot te gaan uitvoeren, betekent dat chirurgen nog meer maatwerk voor de patiënt kunnen leveren. Daarnaast erkent het ziekenhuis ook dat de vergrijzing ertoe zal leiden dat de vraag naar knieprotheses in de toekomst verder zal toenemen. Mede daarom heeft Tsjongerschans besloten in deze nieuwe technologie te investeren.

Sneller herstel en beter behandelresultaat

Met de operatierobot kan de orthopeed ervoor zorgen dat de knieprothese nog beter uitgelijnd en met meer stabiliteit geplaatst wordt. Dat zorgt bij de patiënt voor nog meer comfort. Hierdoor kan het herstel na de operatie bespoedigd worden, wat voor de patiënt betekent dat het behandelresultaat, en daarmee ook zijn tevredenheid, verbeterd worden.

Enkele jaren geleden werd bij Treant ook al besloten om een knieprothese, zij het deels, met behulp van een operatierobot te plaatsen. Zij maakten weliswaar gebruik van een ander type robot, maar de werkwijze is vergelijkbaar. De operatierobots meken gebruik van gegevens die realtime tijdens de operatie worden verzameld. Deze gegevens zijn uniek voor elke patiënt en helpt de chirurg om de knieprothese nog nauwkeuriger uit te lijnen.

High-speed infraroodcamera

De robot van het Tsjongershans is uitgerust met een high-speed infraroodcamera. Die registreert elke microbeweging en voorziet de chirurgen continu van feedback over de positie en anatomie van de patiënt. Dit stelt de orthopedisch chirurg in staat om perfecte zaagvlakken te maken en de prothese precies te plaatsen zoals gepland.

Zo wordt de knieprothese in alle posities beter gebalanceerd is en hoeven minder of geen aanpassingen aan de weke delen (weefsels onder de huid, rondom de organen, botten en gewrichten en daartussenin) verricht te worden. Voor de patiënt levert dit een snellere revalidatie met minder pijn op en een knie die steviger en natuurlijker aanvoelt.

Robotarm

Het Deventer Ziekenhuis introduceerde in de herfst van 2023 een robotarm die chirurgen helpt bij het plaatsen van een knieprothese. Die robotarm maakt gebruik van CT-scans om de optimale maat en locatie voor de prothese te bepalen, wat leidt tot precieze chirurgische procedures. Dit resulteert in een zeer nauwkeurigere plaatsing van knieprotheses, wat het risico op postoperatieve klachten vermindert.

In het Tsjongerschans zullen de eerste knievervangingen met behulp van de nieuwe operatierobot nog deze maand (juni, red.) uitgevoerd gaan worden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, zoals het trainen van de OK-medewerkers die met de operatierobot gaan werken. Om te bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor een robot geassisteerde knievervanging, zal een screening uitgevoerd worden.