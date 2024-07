ETZ introduceert leerkamers om OK-zorgprofessionals op te leiden

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft speciale operatiekamers geïntroduceerd die bedoeld zijn om operatie- en anesthesiestudenten op te leiden. Deze zogenoemde Leerkamers zijn in de afgelopen periode uitgebreid geëvalueerd en succesvol bevonden. Ze bieden een ontspannende en motiverende omgeving waarin leren en evalueren centraal staan.

In de leerkamer leren studenten door te doen en wordt uitgebreid tijd gemaakt voor leren en reflecteren. Het is een veilige leeromgeving waar altijd ruimte is voor vragen en studenten van fouten kunnen leren. Aan het begin van de dag in de leerkamer kunnen studenten aangeven wat hun leerdoelen zijn. Terwijl ze bezig zijn, worden ze uitgebreid voorzien van feedback, zodat ze hun vaardigheden op een dieper niveau kunnen verbeteren. In de leerkamer werken de student operatieassistent en de student anesthesiemedewerker nauw samen met de chirurg, terwijl gediplomeerde medewerkers anesthesie en operatieassistent toezicht houden. Verder wordt elke derdejaarsstudent begeleid door een vierdejaarsstudent, zodat de studenten ook van elkaar kunnen leren.

Leren van medestudenten

Met name dat laatste vinden de studenten heel prettig. De ouderejaarsstudenten weten precies hoe het is om daar te staan. Daardoor weten ze precies waar ze op moeten letten en voelen de derdejaarsstudenten zich meer op hun gemak. Tegelijkertijd kunnen vierdejaarsstudenten hun leiderschaps- en organisatorische kwaliteiten verbeteren, die ook goed van pas komen in de OK. Vierdejaarsstudent Laura van den Aker benadrukt is vooral positief over het teamwork en de continuïteit van begeleiding: “Het geeft ons de kans om niet alleen van gediplomeerden te leren, maar ook van elkaar.”

Positieve reacties

De leerkamers worden zowel door studenten als door gediplomeerden positief ontvangen. Dr. Vriens, chirurg bij het ETZ en groot voorstander van de leerkamers, zegt: “In de leerkamers heerst een goede sfeer, waarbij geconcentreerd werken wordt afgewisseld met ontspanning, wat zowel de samenwerking als het leerproces bevordert.”

Volgens hem zijn de leerkamers een ideale plek om jonge mensen warm te maken voor een carrière in de zorg. Er een groeiende behoefte aan zorgprofessionals, maar het is hard werken in de zorg. Daarom is het cruciaal om mensen aan te spreken in hun passie. Vriens: “Je hebt iemand nodig die dat ‘vlammetje’ bij je aansteekt. En dat vlammetje, dat zie ik gewoon ontstaan in de leerkamers. De jonge studenten zijn zo gemotiveerd en betrokken, daar ben ik echt van onder de indruk.”

Verkorte opleiding tot operatieassistent

De Sint Maartenskliniek maakte onlangs ook een innovatieve oplossing voor het personeelstekort in de zorg bekend: een verkorte opleiding tot orthopedisch OK-verpleegkundige, specifiek gericht op hoogcomplexe orthopedische operaties. De opleiding is bedoeld voor orthopedieverpleegkundigen die willen doorstromen naar de operatieafdeling. In twee jaar tijd worden ze hiervoor klaargestoomd. De nieuwe verkorte opleiding gaat in augustus 2024 van start.