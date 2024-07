Verkorte opleiding tot operatieassistent bij Sint Maartenskliniek

In heel Nederland is er een tekort aan operatieassistenten en dat tekort wordt steeds groter. Dit zorgt er onder andere voor dat patiënten langer op de wachtlijst staan voor een operatie. Er zullen dus meer nieuwe operatieassistenten moeten worden opgeleid. De operatieafdeling van de Sint Maartenskliniek kwam met een innovatieve oplossing: een verkorte opleiding tot Orthopedisch OK-verpleegkundige, specifiek gericht op hoogcomplexe orthopedische operaties.

De opleiding duurt twee jaar en is bedoeld voor orthopedieverpleegkundigen die willen doorstromen naar de operatieafdeling. In die twee jaar volgen ze de complete opleiding voor de functie van Medewerker operatieve zorg, wat overeenkomt met de eerste twee jaar van de opleiding tot operatieassistent. Daarnaast krijgen ze alle theorie op het gebied van hoogcomplexe orthopedie. De benodigde praktijkervaring doen de orthopedieverpleegkundigen op de werkvloer op.

Mariëlle Haan, afdelingshoofd OK bij de Sint Maartenskliniek vertelt: “De orthopedieverpleegkundigen van de Sint-Maartenskliniek zijn al goed op de hoogte van orthopedische behandelingen en chirurgie. Bovendien zijn ze vertrouwd met ons ziekenhuis en onze patiëntenpopulatie, én gemotiveerd om bij te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat zij het operatievak snel onder de knie zullen krijgen.”

Blijven ontwikkelen

De nieuwe verkorte opleiding gaat in augustus 2024 van start met twee orthopedieverpleegkundigen. Nadieh van Loveren is een van hen en is blij met de kans die de Sint Maartenskliniek haar biedt: “Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Ik heb meerdere dagen mogen meelopen met een operatieassistent. Daardoor heb ik echt een goed beeld gekregen van het werk en weet ik zeker dat het bij me past.”

De verkorte opleiding is niet alleen een mooie kans voor orthopedieverpleegkundigen, maar ook voor de Sint Maartenskliniek zelf. Door medewerkers zich binnen de kliniek verder te laten ontwikkelen, behouden ze hun personeel. En doordat al ruim van tevoren bekend is wanneer een verpleegkundige doorstroomt naar de OK, is er voldoende tijd om nieuwe orthopedieverpleegkundigen te zoeken. Julian Vlietstra, hoofd verpleegafdeling Orthopedie, meldt dat het tot nu toe goed lukt om nieuwe aanwas te vinden.

Samenwerking

Dergelijke vernieuwende oplossingen zijn alleen mogelijk als er goed en over de grenzen van afdelingen heen wordt samengewerkt. Haan en Vlietstra hebben hiervoor dan ook de handen ineengeslagen met hun collega’s van HR. Ze vertellen: “Dit is een belangrijke stap in het aanpakken van het tekort aan operatieassistenten. We hopen de komende jaren nog meer orthopedieverpleegkundigen op deze manier op te leiden, zodat we voldoende capaciteit behouden om onze patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben.”

Beste oplossing voor personeelstekort

Het tekort aan operatieassistenten staat zoals bekend niet op zichzelf. Ziekenhuizen worstelen op alle fronten met steeds groter wordende personeelstekorten en zoeken elk op hun eigen manier naar innovatieve oplossingen. Hago Zorg en het Maasstad Ziekenhuis zijn vanwege hun project ‘Ontzorg de zorg’ door het ministerie van VWS benoemd tot koploper, wat inhoudt dat het project tot beste oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken in de zorg in Nederland behoort.

Binnen ‘Ontzorg de zorg’ is er ruimte gemaakt voor een nieuwe functie, namelijk de functie van servicemedewerker. Een servicemedewerker combineert taken zoals het aanvullen van prik- en verbandkarren, het verschonen en opmaken van bedden, het vervoeren van patiënten naar een operatiekamer en het schoonmaken van medische hulpmiddelen, met de basistaken van het schoonmaken op de afdelingen. Zo houden zorgverleners meer tijd over voor andere zorgtaken en wordt het werk van schoonmakers een stuk uitdagender en interessanter.