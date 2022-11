Federatie treedt toe tot bestuur Dutch Hospital Data

De Federatie Medisch Specialisten was de laatste jaren al aangesloten bij Dutch Hospital Data als toehoorder. Vanaf 1 november treedt de federatie nu officieel toe tot het bestuur. Concreet treden bestuursleden Selma Tromp en Iris Verberk-jonkers van de federatie toe tot het bestuur van DHD.

Verbindingsrol

De Federatie Medisch Specialisten staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Een grote organisatie dus, die voorop wil gaan bij de vernieuwing van de zorg. Verberk-Jonkers vertelt op de website van de federatie waarom het belangrijk is om aan de bestuurstafel van Dutch Hospital Data plaats te nemen. ‘Met onze kennis van de medische inhoud kunnen we ervoor zorgen dat de gegevens op de juiste manier worden vastgelegd, geduid en voor kwaliteitsdoeleinden teruggekoppeld worden aan de medisch specialist. Ook heeft iedereen baat bij eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik en bij minder administratieve lasten. Om dit te realiseren hebben ziekenhuizen en medisch specialisten elkaar nodig. DHD kan hierin een verbindende en coördinerende rol spelen.’

Dutch Hospital Data: slim registreren

Stichting DHD is in 2008 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en heeft een duidelijke missie. Het gaat om het stroomlijnen van de samenwerking in de medisch-specialistische zorg op het gebied van data. De organisatie is een schakel tussen instellingen en zorgt dat landelijke samenwerking gecoördineerd plaatsvindt. Dit loopt van het slim en eenduidig registreren en efficiënt ontsluiten van data tot het ontwikkelen van informatieproducten voor inzicht, sturen, leren en verbeteren.

Goede data onmisbaar

De DHD meldt op haar website: ‘De NVZ, de NFU, de Federatie Medisch Specialisten (Federatie) en DHD zijn verheugd mee te kunnen delen dat de Federatie vanaf november 2022 formeel onderdeel uitmaakt van het bestuur van de stichting DHD. Hiermee wordt de betrokkenheid van medisch specialisten bij de organisatie van de datastromen en informatievoorziening voor en over de medisch-specialistische zorg verder vergroot. Dat is belangrijk omdat goede data en stuurinformatie onmisbaar zijn bij het aangaan van de uitdagingen waar de gezondheidszorg de komende jaren mee wordt geconfronteerd.’