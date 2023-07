Fototherapie thuis voorkomt opnames pasgeboren

Geelzucht bij pasgeboren baby’s is een relatief veel voorkomend fenomeen. Het ontstaat doordat een baby na de geboorte minder rode bloedcellen nodig heeft. Bij het afbreken daarvan komt de stof bilirubine vrij, waardoor de baby geel wordt. Deze aandoening is heel goed te behandelen met fototherapie.

Fototherapie tegen geelzucht

Daarvoor wordt de baby enkele dagen onder speciale lampen of op een lichtmatras gelegd in het ziekenhuis. De lampen en het matras geven een speciaal blauw licht af, waardoor de bilirubine verandert van structuur en sneller door de baby wordt uitgeplast. Tijdens de behandeling krijgt tijdens de baby een brilletje op om de ogen te beschermen tegen het licht en wordt het kindje in een warme couveuse gelegd.

Baby’s kunnen deze behandeling ook thuis ondergaan. Daarvoor is de Bilisoft ontwikkeld. Dit is een matje waar de baby dag en nacht in gewikkeld wordt. De Bilisoft geeft hetzelfde blauwe licht af. De behandeling duurt 24 tot 48 uur. De baby wordt door de fototherapie na enkele uren en soms dagen minder geel en ook het bilirubinegehalte van het bloed daalt. Dit gehalte wordt gecontroleerd door bloedonderzoek. Eerder dit jaar zijn ook het Maasstad en ETZ al gestart met het thuis behandelen van pasgeboren baby’s met geelzucht.

Begeleding

De ouders worden gedurende de thuisbehandeling van hun baby ondersteund door de eerstelijns verloskundige en de kraamverzorgende. De verloskundige is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De eindverantwoordelijkheid van de behandeling ligt bij de behandelend kinderarts.

“Naar verwachting zal deze vorm van zorg zeer positieve effecten hebben. Zo is er mogelijk sprake van een betere moeder-kind binding, stressvermindering door voorkomen van ziekenhuisopname, grotere slagingskans van borstvoeding, lagere totale zorgkosten en minder ziekenhuisopnames van pasgeborenen op de kinder- of neonatologieafdeling”, licht Ruth Hakkenberg, PA kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis, toe.

Het thuisfototherapie project wordt ondersteund door de TREAT [email protected] studie. Dit is een studie vanuit het Erasmus MC, in samenwerking met het UMC Groningen, waarbij wordt onderzocht hoe fototherapie thuis het beste georganiseerd kan worden. De studie wordt gesubsidieerd door ZonMw.