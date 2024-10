Monitoring weeën via nieuwe techniek

Onderzoek van Marion Frenken, uitgevoerd in het Máxima MC (MMC), toont aan dat elektrohysterografie (EHG) een veilige en effectieve methode is om de baarmoederactiviteit te monitoren tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Het meten van de baarmoederactiviteit speelt een cruciale rol bij het bewaken van de gezondheid van zowel moeder als kind gedurende deze periodes.

Frenken deed het onderzoek onder begeleiding van prof. dr. Oei, dr. van Laar en dr. Van der Woude. De huidige methoden om de activiteit van de baarmoeder te volgen, zoals de externe tocodynamometer (TOCO) en de invasieve intra-uteriene druklijn, hebben hun beperkingen en risico’s. Frenken presenteerde in haar promotieonderzoek de veelbelovende nieuwe techniek van elektrohysterografie. Deze methode is niet alleen veiliger, maar biedt ook voordelen die de bestaande technieken niet hebben.

Elektrohysterografie (EHG)

EHG is een innovatieve, niet ingrijpende methode die de elektrische activiteit van de baarmoeder meet. Hierdoor kan het weeën nauwkeuriger detecteren dan de huidige standaard TOCO, zonder de risico’s zoals infecties of schade aan moeder en kind. Bovendien is EHG betrouwbaarder bij vrouwen met obesitas.

Frenken onderzocht EHG in verschillende fasen, namelijk tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. In een van haar studies werd gekeken naar het gebruik van EHG tijdens het tweede trimester van de zwangerschap. Momenteel is er geen duidelijke norm voor wat normale en abnormale baarmoederactiviteit is in deze periode. Door nieuwe gegevens te verzamelen hoopt Frenken hierin meer inzicht te geven, zodat complicaties vroegtijdig kunnen worden opgespoord.

Risicovolle methoden vermijden

Tijdens de bevalling blijkt EHG effectief als monitoringsmethode bij risicogroepen, zoals vrouwen met obesitas of na een eerdere keizersnede. Een nieuw ontwikkeld systeem, het NemoFetalMonitoringSystem (NFMS), combineert EHG met de hartactiviteit van moeder en kind waardoor volledige, niet ingrijpende monitoring mogelijk wordt. Dit nieuw systeem kan helpen om het gebruik van risicovolle methoden tijdens de bevalling te vermijden.

Ook na de bevalling biedt EHG verschillende voordelen. In de eerste dertig minuten na de bevalling kan EHG helpen om overmatig bloedverlies te voorspellen. Dat is cruciaal voor het tijdig behandelen van complicaties. De eerste resultaten laten zien dat bepaalde EHG-waarden kunnen wijzen op een verhoogd risico op bloedingen.

Standaardmethode

Het onderzoek van Frenken laat zien dat EHG veel potentie heeft om de standaard te worden voor het monitoren van baarmoederactiviteit. “EHG kan niet alleen helpen om complicaties beter te voorspellen en te behandelen, maar ook om ons begrip van de baarmoederactiviteit te vergroten. Dit is een belangrijke stap in de richting van betere en veiligere zorg voor moeders en hun kinderen”, zegt Frenken.

Hoewel meer onderzoek nodig is om de toepassing van EHG verder te optimaliseren, biedt de techniek al veelbelovende vooruitzichten voor de toekomst van de obstetrische zorg.

Thuis monitoren

Met de introductie vorig jaar van de zogeheten NemoRemote in het Bravis ziekenhuis kunnen zwangere vrouwen die daar in behandeling zijn ook thuis hun ongeboren baby monitoren. Met de NemoRemote kan thuis een cardiotocogram (CTG) gemaakt worden. Het biedt een innovatieve manier voor het monitoren van de hartslag van het ongeboren kind en de baarmoederactiviteit. Deze aanpak sluit uitstekend aan op het Integraal Zorgakkoord dat streeft naar zoveel mogelijk toegankelijke zorg dichtbij huis.