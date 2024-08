AI-technologie voor de kwaliteitscontrole van sperma

Wetenschappers hebben een AI-technologie ontwikkeld waarmee de kwaliteit van levend sperma binnen enkele seconden nauwkeurig kan worden beoordeeld. Deze uitvinding maakt dat invasieve procedures, die de levensvatbaarheid van sperma bij IVF-behandelingen in gevaar brengen, niet meer nodig zijn.

Voor de beoordeling van de morfologie van sperma zijn voor de huidige klinische technieken menselijke analyse en chemische kleuring van de spermacellen nodig. Die handelingen kunnen het sperma schaden. De nieuwe AI-gedreven methode, ontwikkeld door het Department of Mechanical and Aerospace Engineering van de Monash University in samenwerking met Monash IVF, werkt op levend, niet-bevlekt sperma, waardoor de levensvatbaarheid behouden blijft.

AI-technologie verhoogt nauwkeurigheid

Uit onderzoek, gepubliceerd in Advanced Intelligent System, blijkt de nieuwe AI-technologie de beeldvorming van sperma met meer dan 93 procent nauwkeurigheid kon analyseren in slechts een paar seconden. Volgens dr. Reza Nosrati kan deze nieuwe technologie de weg vrijmaken voor gestandaardiseerde spermaselectie door middel van automatisering in klinische IVF-omgevingen.

“De consistentie en betrouwbaarheid van ons AI-model zorgen voor een ongekende nauwkeurigheid in de classificatie van de morfologie van levend sperma. Door een duidelijke en nauwkeurige analyse van de spermakwaliteit te bieden, biedt het veelbelovende mogelijkheden voor het verbeteren van klinische selectie van sperma en het verminderen van de dagelijkse variabiliteit in klinieken. Met dit hulpmiddel hopen we de resultaten van vruchtbaarheidsbehandelingen te verbeteren en nieuwe hoop te bieden aan paren die worstelen om zwanger te worden”, aldus Nosrati.

Betere resultaten

Promovendus en hoofauteur van het onderzoek, Sahar Shahali, stelt dat het aanpassingsvermogen van de nieuwe AI-technologie ervoor zorgt dat het kan uitgroeien tot een veelzijdig hulpmiddel voor (IVF) klinieken wereldwijd. Uit tests is gebleken dat de nieuwe AI-technologie met beelden van verschillende resoluties effectief presteert. Daardoor kan de technologie eenvoudig, en met betrouwbare resultaten, in verschillende klinieken, wereldwijd, uitgerold worden.

“Soms moeten embryologen bij IVF één zaadcel direct in een eicel injecteren om de kans op bevruchting te vergroten. Hoewel ze experts zijn in het vinden van het beste sperma voor dit proces - sperma dat de juiste vorm en grootte heeft en vrij beweegt - kan het soms uren duren om door een monster te zeven om het beste sperma voor injectie te vinden,” vertelt Professor Deirdre Zander-Fox, Chief Scientific Officer van Monash IVF.

Snellere spermaselectie

De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de AI-technologie het proces om de kwaliteit van sperma te controleren sneller maakt en, door het omzeilen van invasieve testprocedures, tot betere resultaten leidt. Daarbij tekent men ook aan dat embryologen te allen tijde toezicht kunnen houden op het proces.

“Als vervolg op dit onderzoek hoopt Monash IVF een AI-algoritme te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om een apparaat voor spermaselectie aan te sturen dat embryologen kan begeleiden bij de keuze van het sperma op het moment van de micro-injectie om de IVF-resultaten te helpen verbeteren”, zo besluit Professor Zander-Fox.

Spermarobot

Deze ontwikkeling kan dus een belangrijke stap zijn voor het verhogen van de kans van slagen van IVF behandelingen. Ook op andere vlakken wordt gewerkt aan dat doel. Zo werd in 2023 in Barcelona al met succes een test uitgevoerd met een spermarobot voor de bevruchting van eicellen voor IVF behandelingen. Met behulp van deze robot kon de IVF naald spermacellen nog nauwkeuriger in de eicellen plaatsen, waardoor de kans op bevruchting steeg.