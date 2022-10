Gebruik telezorg neemt licht af na corona, blijft hoog

Uit het rapport ‘Trends Shaping the Health Economy in 2022‘ komt naar voren dat het volume van telezorg (alle vormen van digitale zorg op afstand) een piek bereikte van 73,7 miljoen gebruikerssessies in het tweede kwartaal van 2020, terwijl dit in het eerste kwartaal van dit jaar 46,4 miljoen bedroeg.

Blijvende groei telezorg

Bijna de helft van de telezorg-patiënten maakte slechts één keer gebruik van zorg op afstand in 2021. Ongeveer 80 procent van de telehealth-patiënten maakte vorig jaar tussen de 1 en 4 keer gebruik van digitale zorg op afstand. Gedragsgezondheid (behavioural health) blijft een belangrijke use-case voor telezorg, goed voor bijna 60 procent van het volume in het eerste kwartaal van 2022. Ter vergelijking: meer dan 32 procent van het volume in telezorg was in het eerste kwartaal van 2019 vanwege gezondheidsredenen.

Het voorschrijven van medicatie of therapie via telezorg is ook gegroeid in vergelijking met de tijd voorafgaand aan corona. Volgens het rapport werd in 2021 en 2020 ongeveer 35 procent van de antidepressiva en medicatie tegen angst voorgeschreven naar aanleiding van een online consult, vergeleken met slechts 1 procent in 2019.

Enkele andere voorbeelden: iets meer dan 28 procent van de voorschriften voor schildkliermedicatie vond in 2021 plaats via telezorg, vergeleken met meer dan 31 procent in 2020, maar slechts 0,5 procent in 2019. Vorig jaar werd meer dan een kwart van de statines via telezorg voorgeschreven, vergeleken met 0,4 procent in 2019.

Nieuwe spelers in de zorg

Hoewel het gebruik van telezorg dus is afgenomen sinds de ‘hoogtijdagen’ van de COVID-19-pandemie, stelt het rapport dat traditionele aanbieders van zorg te maken hebben met toenemende concurrentie van nieuwere marktdeelnemers, met name uit de retail en e-tail. Enkele nieuwe spelers in de VS zijn CVS Health, Walgreens, Walmart en Amazon.

Dit is een trend die Lucien Engelen, Global Strategist Digital Health voor onder meer het Deloitte Center for the Edge, eerder dit jaar al in ICT&health beschreef. Offline en online vormen van zorg die verschuiven naar een laagdrempeliger toegang in de wijk. Zo zou retaler Best Buy een eigen e-health afdeling aan het opzetten zijn. In Nederland biedt bijvoorbeeld supermarktketen Jumbo een foodcoach, die gebruikers advies geeft voor gezondere voeding.

Aangezien patiënten met een hoger eigen risico een groter deel van hun zorgkosten zelf moeten betalen (het eigen risico ligt in de VS vaak veel hoger dan in Nederland), zouden deze spelers in de detailhandel aantrekkelijkere opties kunnen vinden, met name voor laagdrempelige diensten. Het rapport schetst bijvoorbeeld dat een bloedttest voor hart- en vaatziekten 37 dollar zou kosten bij CVS, 35 bij Walgreens, 10 bij Walmart en maar liefst 102 dollar bij een eerstelijns spoedzorgcentrum.

Walmart heeft een enorme fysieke aanwezigheid in de VS, ook in achtergestelde en landelijke gebieden. Dit kan voor veel mensen de laagdrempelige toegang tot eenvoudige vormen van zorg bieden die anders alleen in verder weg gelegen zorgcentra te vinden zijn. Hoewel Amazon zijn plannen voor zijn Amazon Care-service dit jaar stop zette, heeft de technologie- en retailgigant onlangs een overeenkomst heeft getekend om One Medical te kopen, dat vergelijkbare zorgdiensten biedt.