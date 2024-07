WHO samenwerkingsnetwerk voor digitale gezondheid

Het netwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, dat 53 lidstaten en partners op het gebied van gegevens en digitale gezondheid omvat, gaat problemen met digitale transformatie in de gezondheidszorg aanpakken. De Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een digitaal gezondheidsnetwerk voor lidstaten opgezet, gericht op het oplossen van belemmeringen voor het gebruik van technologie in gezondheid en zorg.

Het ‘Strategic Partners Initiative for Data and Digital Health’ (SPI-DDH) bestaat uit meer dan 100 vertegenwoordigers van de 53 Europese lidstaten, evenals gouvernementele, intergouvernementele, niet-gouvernementele organisaties, WHO-samenwerkingscentra voor data en digitale gezondheid, de academische wereld en de particuliere sector.

Digitale transformatie

Het doel van het gezondheidsnetwerk is om problemen met betrekking tot de digitale transformatie van de gezondheidszorg te bekijken en op te lossen, in een poging om een cultuur te bevorderen waarin patiënten en personeel kunnen profiteren van betaalbare, veilige en persoonsgerichte technologie.

"Het gedeelde doel dat ons vandaag samenbrengt is het creëren van een nieuwe dialoog die de juiste belanghebbenden betrekt rond de onderwerpen die er het meest toe doen. Geen enkele entiteit kan het volledige potentieel van digitale gezondheid en gegevens ontketenen. Maar door de kennis en het begrip die via dit platform worden gekweekt, kunnen we samenwerken om ervoor te zorgen dat de waarden van rechtvaardigheid en mensenrechten de kern vormen van gezondheidssystemen in een digitaal tijdperk", aldus Hans Henri P. Kluge, de regionaal directeur van de WHO voor Europa.

Problemen met data en digitale systemen

De WHO stelt dat landen in Europa nog steeds met verschillende problemen op het gebied van data en digitale systemen worstelen. Denk onder andere aan kosten, het implementeren en besturen van digitale transformatie en slechte interoperabiliteit van gezondheidsgegevens.

Uit een rapport van de WHO over digitale gezondheid in Europa bleek dat, in de paar landen die inzage konden geven in die budgetten, gemiddeld slechts 2 procent van de nationale gezondheidsbudgetten werd toegewezen aan digital. Slechts iets meer dan een derde (35%) van de landen heeft een beleid gevormd voor het gebruik van big data en analytics. Er zijn ook problemen met het vertrouwen van medewerkers en patiënten in digitale systemen, met name op het gebied van privacy en veiligheid.

Vier werkgroepen

Binnen het netwerk zijn vier werkgroepen opgericht, die zich elk op een andere uitdaging richten. Zo gaat een werkgroep zich bezighouden met verantwoorde kunstmatige intelligentie (AI) en het gebruik van technologie om capaciteit en toegang tot gezondheidszorg te ontsluiten. Een andere groep werkt aan het benutten van data en digitale technologieën om te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden en om ze thuis te helpen. De derde groep kiest voor een ecosysteembenadering van standaarden en interoperabiliteit, terwijl de vierde groep zich richt op het versterken van de volksgezondheid, met de nadruk op geestelijke gezondheid.

Het algemene doel is om scenario's te ontwikkelen voor de levering van gezondheidszorg en het gebruik van gegevens die kunnen worden gebruikt om verdere transformatie van gezondheidssystemen in Europa te ondersteunen. Het raamwerk bestaat uit 40 gescreende consultancydiensten die de sector een reeks ondersteunende maatregelen kunnen bieden. Dit omvat digitale training en bijscholing van personeel, ondersteuning bij het uitvoeren van digitale projecten, adviesdiensten op het gebied van klinische informatica en het leveren van tijdelijk digitaal, data- en technologiepersoneel (DDaT).

Wereldwijd initiatief

In februari 2024 publiceerde de WHO een wereldwijd initiatief op het gebied van digitale gezondheid, met als doel de behoeften te beoordelen, capaciteit op te bouwen en samen te werken op het gebied van digitale gezondheid in alle lidstaten. Tijdens de ICT&health World Conference sprak Alain Labrique, directeur afdeling Health & Innovation van de WHO, ook over de noodzaak van een wereldwijde aanpak om de digitale transitie van de zorg tot een succes te kunnen maken.

“We dromen van een wereld waarin gezondheidszorg voor iedereen voorhanden is doordat we gerealiseerd hebben dat het meer betaalbaar is, meer beschikbaar is, toegankelijker is en waarbij de patiënt centraal staat. Om dat voor elkaar te krijgen, is het noodzakelijk dat je als land een duidelijke visie hebt op digitale gezondheidszorg, want vanuit die visie kun je werken aan de realisatie ervan. Immers, pas als je weet waar je naartoe wilt, kun je een routekaart maken aan de hand waarvan je je doel kunt bereiken. Inmiddels heeft meer dan 75 procent van de landen een heldere visie op digitale gezondheidszorg geformuleerd en daar zijn we als WHO uiteraard heel erg blij mee”, aldus Labrique.