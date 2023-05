Gehoorhulp beschikbaar voor slechthorende patiënten

Kiki was positief verrast en vertelt: “Dat was een verademing. Nu heb ik de controle in mijn leven weer terug!” De gehoorhulp is een uitkomst voor mensen die (nog) geen gehoorapparaat willen of kunnen dragen, maar wel geholpen zijn bij het versterken van het geluid tijdens een ziekenhuisafspraak.

Al zolang ze zich kan herinneren loopt Kiki rond met gehoorproblemen. Toen ze op haar zestiende al eens een gehoorapparaat probeerde, beviel haar dat niet zo goed. Kiki: “Er zijn weinig jonge mensen waarvan ik weet dat ze slechthorend zijn. Als je dan zo jong bent en je loopt met een gehoorapparaat dan geeft dat veel onzekerheid en voel je jezelf toch voor schut lopen. Ik wilde er niet mee gezien worden.” Intussen had ze wel last van haar gehoorproblemen: “Als ik in een groep was of op een verjaardag vroeg ik misschien wel 100 keer ‘Hé, wat zeg je? Kun je het even herhalen?’ Mijn sociale leven had er echt onder te lijden. Ik heb er dus wel lange tijd mee geworsteld.”

Gehoorhulp

Kiki heeft veel plezier in het maken van lunches en high tea’s, maar wilde zichzelf verder ontwikkelen in haar vak. Daarom koos ze ervoor om Engelse lessen te volgen, om beter te kunnen communiceren met klanten. Helaas ondervond ze op de cursus opnieuw problemen met haar gehoor, waardoor ze informatie miste. Haar moeder besprak dit met een vriendin die werkzaam is op de KNO-afdeling van het JBZ en deze bood aan om Kiki uit te nodigen voor een proef met een gehoorhulp. De proef slaagde en Kiki was onder de indruk van het resultaat. Ze kon zelfs de gehoorhulp een week lenen om te dragen tijdens haar cursus Engels.

Inmiddels is Kiki door het gebruik van de gehoorhulp er helemaal van overtuigd dat ze een gehoorapparaat moet nemen. “De gehoorapparaten van nu zijn zoveel fijner en kleiner dan jaren geleden, ik heb hem nu zelfs in met slapen. Het is nu soms zo dat ik wakker word van de geluiden buiten, als het de avond daarvoor wat later is geworden ben ik dan weer even niet blij met alle geluiden.”

Lenen

De gehoorhulp is – mede dankzij een bijdrage van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis – vanaf nu voor alle patiënten te leen als zij voor een afspraak naar het ziekenhuis komen. Wie een gehoorhulp wil lenen, kan daarvoor terecht bij één van de medewerkers van het Voorlichtingscentrum of het MijnJBZ Servicepunt (boulevard JBZ tegenover de patiëntenregistratie). Na het invullen van een leenformulier, kan de gehoorhulp worden meenemen naar de afspraak in het ziekenhuis. Daarna moet deze uiteraard weer worden teruggebracht. Na sluiting van het Voorlichtingscentrum kan de gehoorhulp ook afgeven worden bij de Infobalie van het ziekenhuis.

Wereldwijd kampen 466 miljoen mensen op dit moment met gehoorproblemen. In Nederland zijn er 1,3 miljoen doven en slechthorenden. Dit heeft nadelige invloed op veel aspecten van het leven van mensen.