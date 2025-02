Hartfalen diagnosticeren met een smartwatch

De meeste smartwatches hebben ook ingebouwde sensoren voor het meten en monitoren van de hartslag en het maken van een ECG waarmee het mogelijk is om atriale fibrillatie (Afib) te detecteren. Onderzoekers van de Universiteit van Tampere hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee het ook mogelijk wordt om congestief hartfalen te diagnosticeren met behulp van een smartwatch.

Bij deze nieuwe methode, die beschreven wordt in een publicatie in Heart Rythm O2, wordt congestief hartfalen gedetecteerd door het analyseren van door de intervallen tussen opeenvolgende hartslagen. Behalve met professionele hartmonitoring apparatuur, kunnen deze intervallen ook met een hartslagmeter gemeten worden.

Hartslag intverval analyse

De methode, ontwikkeld door de onderzoeksgroep Quantum Control and Dynamics onder leiding van professor Esa Räsänen, is gebaseerd op geavanceerde tijdreeksanalyse. Met deze analyse is het mogelijk om afhankelijkheden tussen de hartslag intervallen op verschillende tijdschalen te onderzoeken, samen met andere complexe kenmerken die typerend zijn voor verschillende hartaandoeningen.

Voor het onderzoek werden meerdere internationale databases met lange-termijn elektrocardiografische (ECG) opnames van gezonde controlepersonen en patiënten met hartaandoeningen geanalyseerd. Daarbij richtte het onderzoek zich met name op het onderscheiden van patiënten met congestief hartfalen van gezonde controlepersonen en patiënten met atriumfibrilleren. Het onderzoek concludeerde dat de nieuwe methode in staat was congestief hartfalen te detecteren met een nauwkeurigheid van 90 procent. Hiermee is, zo stellen de onderzoekers, de effectiviteit en betrouwbaarheid als diagnostisch hulpmiddel aangetoond.

Toegankelijke, betaalbare hartmonitoring

Momenteel zijn voor het diagnosticeren van congestief hartfalen vaak dure en tijdrovende beeldvormende technieken nodig, zoals cardiale echografie. Het detecteren van congestief hartfalen op basis van inter-slagintervallen alleen was voorheen extreem moeilijk of vrijwel onmogelijk bij patiënten met een regelmatig sinusritme. Boezemfibrilleren is daarentegen veel gemakkelijker op te sporen en kan al worden geïdentificeerd met behulp van veel van de apparaten die vrij op in de winkel verkrijgbaar zijn, zoals de smartwatches van Fitbit en Apple.

De nieuwe methode biedt een veel eenvoudigere en betaalbaardere manier om bijvoorbeeld congestief hartfalen te screenen met hartslagmeters en smartwatches van consumentenkwaliteit. Dit zou kunnen leiden tot het eerder opsporen van hartaandoeningen, waardoor de behandeling en prognose van patiënten verbetert. “De nieuwe methode opent nieuwe mogelijkheden voor digitale gezondheidszorg en zelfmonitoring van patiënten”, vertelt doctoraal onderzoeker Teemu Pukkila.

Verificatie met grotere dataset

De volgende stap voor de onderzoekers is om de resultaten te verifiëren met uitgebreidere gegevens en te onderzoeken hoe soortgelijke methoden andere hartaandoeningen nauwkeuriger zouden kunnen detecteren. De resultaten zijn een veelbelovende indicatie dat geavanceerde algoritmen een revolutie teweeg kunnen brengen in de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten.

“Onze bevindingen maken de weg vrij voor vroegtijdige detectie van congestief hartfalen met behulp van direct beschikbare apparatuur, waardoor complexe diagnostische procedures overbodig worden”, aldus professor cardiologie Jussi Hernesniemi, die deelnam aan het onderzoek en ook als cardioloog werkzaam is in het Tays Heart Hospital.