Proef Isala met neurologisch onderzoek op afstand

Het Isala ziekenhuis begint in april met een Telestroke-proef voor diagnostiek op afstand. Daarbij worden mensen die op de SEH van de Isala-locatie in Meppel binnen komen met een beroerte, door twee neurologen gecontroleerd. Een van hen ter plekke, de ander via een camera (middels een smart glass) op afstand vanaf de hoofdlocatie in Zwolle. Een geslaagde pilot betekent dat er op termijn minder (schaarse) medisch-specialisten nodig zijn en dat de reistijd tussen locatie beperkt wordt, zo valt te lezen op de website van RTV Drenthe.

In totaal zullen er zo’n 60 mensen met een beroerte deels ter plekke, deels op afstand gecontroleerd worden. Daarbij wordt onder meer bekeken of de arts die met een camera meekijkt, tot dezelfde conclusie komt als de collega ter plekke. Volgens Gert-Jan Mauritz, SEH-arts in Meppel, gaat het hierbij om diagnostiek waarbij subtiliteiten van belang zijn.

Meekijken met camera

Wanneer iemand met een beroerte op de SEH in Meppel wordt binnengebracht, zet de neuroloog op de locatie een bril meteen speciaal ontwikkelde camera op. De neuroloog in Zwolle kan dan via een laptop meekijken en overleggen. Zo kan de neuroloog op afstand vragen of er naar de pupilreflex gekeken kan worden. Het is mogelijk om op het laptopscherm de beelden te vergroten en aan te wijzen. De verbinding is beveiligd en de beelden worden niet bewaard



De keuze voor de proef met neurologische diagnostiek op afstand is zeer bewust, aldus Mauritz. In Isala locatie Meppel werken neurologen vanwege personeelstekorten niet in de avond of nacht, terwijl dit in Zwolle wel het geval is. Soms moet een neuroloog uit Zwolle daarom naar Meppel reizen om een patiënt te zien.



Bij een succesvolle proef zal de volgende fase daarom een test betekenen met alleen een neuroloog op afstand. Zo kan ook bij een tekort aan medisch-specialisten de beroertezorg in Meppel behouden blijven. In 2023 sloot de SEH in Meppel tijdelijk wegens een tekort aan specialisten. Hoewel dat tekort inmiddels weggewerkt is, blijft er volgens Isala veel behoefte aan personeel.

Pilot en volgende fase

Een woordvoerder van Isala stelt tegenover ICT&health dat in principe elke patiënt voor de pilot geselecteerd wordt die op de SEH belandt met verdenking op een acute beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Patiënten die hemodynamisch instabiel zijn, comateus en/of geïntubeerd en waarbij vanwege een andere beperking het niet mogelijk is neurologisch te scoren, worden niet in de proef meegenomen.

Er is geen specifieke einddatum gesteld, de pilot wordt afgerond wanneer voldoende patiënten meegenomen zijn. Het hangt ook van de resultaten van de pilot af of en zo ja, wanneer er een volgende fase van start gaat. "De plannen voor verdere invoering van deze technologie hangen af van de resultaten van de huidige pilot", vertelt Mauritz. "Bij positieve uitkomsten kan uitbreiding naar andere afdelingen of locaties worden overwogen, zoals wondbeoordeling, dermatologie of andere problematiek waar visuele input belangrijk is."

Meer zorg op afstand

Isala heeft net als de meeste andere Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen jaren steeds meer zorg op afstand ingevoerd. Vaak als pilot, soms ook op grotere schaal. Vaak ook gestimuleerd door de coronapandemie, zoals thuismonitoring van Covid-patiënten. Zo kunnen mensen die tegen hun chronische pijn een neurostimulator gebruiken, sinds 2022 op afstand gecontroleerd worden. Isala gebruikt hiervoor een stimulator die kan op afstand zowel gecontroleerd als ingesteld kan worden. Vooral voor patiënten die op grote afstand van het ziekenhuis wonen, moet het alternatief voor een fysiek bezoek uitkomst bieden.



Het Isala ziekenhuis stelde eveneens in 2022 al vijftig procent van de zorg van de afdeling Longgeneeskunde digitaal en op afstand, te leveren. Daarnaast werkte het ziekenhuis destijds aan de invoering van een app die ook zorg op afstand mogelijk maakt voor patiënten met longkanker of een longembolie.



In 2023 voegde Isala 23 zorgpaden toe aan zijn thuismonitoring-dienstverlening. Een voorbeeld was thuismonitoring van mensen met MS. De benodigde medisch-specialistisch zorg op afstand wordt verleend door het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) van Isala. Het Zwolse ziekenhuis wil uiteindelijk een kwart van zijn patiënten thuis behandelen of monitoren. Daarnaast wil Isala een MCB organiseren voor zorgpartners zoals in de thuiszorg en VVT, en voor andere ziekenhuizen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.



Innovatie-ambities

Isala deelde haar ambities op het gebied van innovatie eind januari op de ICT&Health World Conference. ANIOS Jorn Eerhard en SEH-arts Gert-Jan Mauritz vertelden destijds over hun ervaringen met telepsychiatrie in Isala. Hun boodschap was dat innovatie soms ook gewoon het toepassen van bestaande middelen in nieuwe situaties is. Met het nieuwe onderzoek naar smart glasses wil Isala voorop blijven lopen in de digitalisering van de acute zorg. De komende maanden moeten uitwijzen hoe deze technologie bijdraagt aan snellere en betere zorg op de SEH.