Investeerder ziet grote kansen in medische inpakrobot

Investeerder Marcel Boekhoorn ziet internationale kansen voor medische inpakrobots van het Nederlandse R-Solution Medical. Hij heeft daarom besloten om grootaandeelhouder te worden van het bedrijf. De grote investeerder ziet grote marktkansen voor de robot, omdat deze inspeelt op urgente maatschappelijke ontwikkelingen zoals het personeelstekort en de behoefte aan duurzaamheid. De R-APPIT medische inpakrobot werkt namelijk simpelweg sneller, nauwkeuriger, schoner en constanter dan de huidige methode waarbij met de hand wordt ingepakt.

25% minder verpakkingsmateriaal

Bram Kingma van het investeringsbedrijf van Boekhoorn vertelt op de website van R-Solution Medical: “De inpakrobot, die inmiddels in twee ziekenhuizen volledig functioneel is, is compact genoeg om in bestaande en nieuwe sterilisatieafdelingen te kunnen worden geplaatst. Bovendien wordt er al snel een besparing van 25% aan verpakkingsmateriaal gerealiseerd. Dit resulteert in een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheids- en efficiëntieslag binnen de ziekenhuizen, zonder in te leveren op de kwaliteit van het eindproduct. We denken dan ook dat de R-APPIT medische inpakrobot de potentie heeft om een vast onderdeel te worden van elke moderne medische instelling, zowel in Nederland als daarbuiten.”

Inpakrobot wérkt

Bij JBZ werkt al ruim een half jaar één van de twee in Nederland actieve robots. Hij doet het uitstekend en na zijn komst is zelfs het werkplezier duidelijk omhoog gegaan op de Centrale Sterilisatie Afdeling van JBZ. Op de CSA, waar veel en nauwkeurig moet worden ingepakt, kregen medewerkers voorheen nog regelmatig klachten aan armen, nek of schouders. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft daarom een groot deel van het menselijke handwerk uitbesteed aan de speciale inpakrobot van R-Solution Medical.

Elke dag pakten de medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) voor de komst van de robot in april 2022 ongeveer 500 zogenoemde operatienetten in. Dat gebeurt volgens speciale, complexe vouwprocessen die grote precisie vereisen en blijkt nu een uitgelezen taak voor een robot te zijn.