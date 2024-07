Digitaal contact, veranderkracht in de zorg en meer kort zorgnieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week aandacht voor twee ronde tafel sessies over digitaal contact, een online bijeenkomst over veranderkracht in de zorg en de nieuwe duurzame bussen van Ziekenhuis Rivierenland. Daarnaast ook nog aandacht voor een nieuw RvT-lid bij Sensire.

Praten over digitaal contact

Bij s' Heeren Loo worden op 30 augustus en 11 september twee 'ronde tafel' gesprekken gehouden met als doel inzicht te krijgen in de behoefte aan, en ervaringen met, digitaal contact tussen cliënten en zorgverleners. Tijdens de coronacrisis hadden bewoners met een beperking ook contact met hun naasten door te (video)bellen of berichten te sturen. Tijdens de gesprekken moet duidelijk worden of de behoefte aan digitaal contact nog steeds bestaat.

De eerste bijeenkomst is vrijdag 30 augustus van 14:00-16:00 uur op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De tweede ronde tafel wordt op woensdag 11 september van 14:00-16:00 uur op het hoofdkantoor van `s Heeren Loo in Amersfoort gehouden.

Veranderkracht in de zorg

In de zorg worden digitale toepassingen en herontworpen processen steeds belangrijker. We weten allemaal dat, teneinde de zorg ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaat te houden, verandering noodzakelijk is. Echter, de implementatie van digitale toepassingen betekent dat ook de mensen mee meoten veranderen.

Zoorgorganisaties hebben daarom verandervaardigheden nodig. Eind augustus organiseren Vliegwiel en het Verbeterlab daarom een online bijeenkomst: ‘Veranderkracht in de zorg’. De sessie vindt plaats op dinsdag 27 augustus 2024 van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden kan via het leernetwerk digitale zorg.

Duurzaam vervoer Rivierenland

Eind jun heeft Ziekenhuis Rivierenland een volgende stap gezet op weg naar duurzame bedrijfsvoering. Met de ingebruikname van twee nieuwe volledig elektrische bussen zullen de logistieke medewerkers vanaf nu goederen tussen de verschillende locaties van het ziekenhuis emissievrij vervoeren.

De elektrische bussen, die in de plaats gekomen zijn van brandstofbusssen, hebben een bereik van 400 kilometer. Dit betekent dat ze de hele werkdag, zonder laadpauze, ingezet kunnen worden.

Versterking RvT Sensoren

Deze week, op 2 juli, is Dirk Schraven toegetreden tot de Raad van Toezicht bij Sensire. Na een studie bedrijfskunde en een loopbaan bij een adviesbureau werd hij bestuurder van verschillende ziekenhuizen in het (verre) buitenland en in Nederland, waarvan de laatste jaren bij het Erasmus MC in Rotterdam.

"Ik ben vanuit het Erasmus MC verantwoordelijk voor de samenwerking in de regionale IZA coalitie en specifiek ook voor de samenwerking tussen het Erasmus MC en de VVT partijen in de regio Rijnmond. Met die ervaring draag ik graag bij aan de samenwerking in deze regio én tegelijkertijd geleerde lessen mee te nemen naar Rotterdam”, aldus Dirk Schraven.

