Vernieuwde MRI onderstreept innovatiestrategie Gelre Ziekenhuizen

De afdeling Radiologie van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn heeft sinds begin juli een nieuw MRI-apparaat in gebruik genomen. Gelre Ziekenhuizen beschikt daarmee over drie gelijkwaardige moderne MRI-systemen. Voordelen van de nieuwe MRI-systemen zijn onder meer een kortere scantijd en het kunnen inplannen van meer patiënten. Verder krijgen de systemen nieuwe software om zonder kwaliteitsverlies sneller te scannen.



De oude MRI was na 13 jaar verouderd en voldeed niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. De andere twee MRI’s van Gelre Ziekenhuizen - in Apeldoorn en in Zutphen – zijn in de afgelopen twee jaar al vervangen. De nieuwe apparatuur vereenvoudigt de uitwisseling van onderzoeken tussen de MRI’s en verhoogt daarmee de efficiëntie en kwaliteit, aldus de ziekenhuisgroep.

Hergebruik systemen

De leverancier van de MRI’s, Siemens Healthineers, biedt de mogelijkheid om onderdelen van het oude systeem te hergebruiken zonder concessies te doen, aldus Gelre Ziekenhuizen. De vervanging van de derde MRI is daarmee eigenlijk een upgrade: duurzaam en financieel aantrekkelijk.



Recent sloot health technologie-leverancier Philips een vergelijkbare overeenkomst met Isala in Zwolle. Philips vernieuwt nieuw te leveren systemen (zoals MRI’s en CT-scanners) structureel met updates, waardoor de levensduur van de systemen toeneemt – van 10 tot 14-15 jaar. Dit is duurzamer dan volledige vervanging en werkt bovendien kostenbesparend, aldus Philips en Isala.

Meer en flexibeler scannen

De nieuwe MRI-systemen van Gelre Ziekenhuizen verkorten scantijden en bieden de mogelijkheid om meer patiënten te scannen in dezelfde tijd. De uitwisselbare MRI-systemen maken verder flexibel plannen mogelijk. Een verrijdbare tafel beperkt de fysieke belasting voor medewerkers, die ook profiteren van uniforme bediening en protocollen. Dat vereenvoudigt de training en het onderhoud.



Door de upgrade van het derde MRI-systeem kan Gelre Ziekenhuizen starten met wat het omschrijft als ‘de volgende stap in beeldkwaliteit-verbetering en hoogwaardige technologische zorg ’. In oktober gaan alle drie de MRI-systemen namelijk geavanceerde reconstructie-software inzetten. Deze Deep Resolve is aangeschaft met behulp van stichting Oude en Nieuwe Gasthuis -een stichting die geld beschikbaar stelt voor innovatieve projecten. Hiermee wordt het mogelijk om zonder kwaliteitsverlies sneller te scannen, wat het onderzoek voor patiënten verkort.

Meerjarenstrategie

Deze upgrade van apparatuur en de software-innovatie in het najaar passen goed bij de meerjarenstrategie van Gelre Ziekenhuizen. Deze strategie is beschreven in het Partnership Radiologie Gelre, waarin Gelre Ziekenhuizen samenwerkt met Siemens Healthineers. ‘We gaan efficiënt om met onze medische apparatuur en kunnen zo de continuïteit van hoogwaardige medische beeldvorming waarborgen’, aldus de ziekenhuisgroep. ‘Hiermee bieden we onze patiënten de beste innovatieve zorg.’