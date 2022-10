IQVIA: ‘Inzicht uit data helpt om de zorg te verbeteren’

Dit jaar januari heeft de organisatie in Nederland een aparte healthcare-divisie ingericht om zijn expertisegebieden beter in te zetten voor zorgspecifieke toepassingen, vertelt Everdien Derksen (director Healthcare). “We hebben wel standaardoplossingen, maar kijken vooral samen met een klant hoe we de zorg innovatiever, patiëntgerichter of efficiënter kunnen maken.”

Betere, efficiëntere zorg

“IQVIA wil zorgpartijen in staat stellen om betere en meer efficiënte zorg te leveren”, vult Martijn Nap aan. Het doel is volgens de algemeen directeur van IQVIA Nederland een positieve impact op gezondheid realiseren, door ziekenhuizen en zorgverleners te ondersteunen in optimaal gebruik van de beschikbare databronnen. Niet als bezitter van die data, maar om met analytics-toepassingen de zorg in staat te stellen tot meer of tot nieuwe inzichten te komen.

“Omdat we internationaal actief zijn, kunnen we ook putten uit ervaringen van andere landen en onderzoek internationaal opschalen. Daarnaast zijn we al tientallen jaren actief op het gebied van gezondheid en ziekte. We hebben de afgelopen jaren veel kennis over en ervaring met de zorg opgebouwd, we snappen het Nederlandse zorgstelsel.”

Beter onderzoek, meer inzichten

De Healthcare-afdeling kan ziekenhuizen natuurlijk ook met technologie-oplossingen ondersteunen, stelt Nap. Maar om even bij data te blijven: hier kan IQVIA zowel de eigen (inter)nationale databronnen inzetten om bijvoorbeeld onderzoek te ondersteunen, als zorgpartijen helpen meer inzichten uit hun (bijvoorbeeld EPD-) data te halen.

“Daar ligt de toekomst. Zorgprofessionals zijn de afgelopen dertig jaar vooral geplaagd door toetsenborden en administratielasten. Nu pas kijken we als samenleving of we data ook kunnen gebruiken voor een positieve impact. De huidige ziekenhuisinformatiesystemen zijn vooral ontwikkeld om individuele patiënten te behandelen en voor financieel- administratieve handelingen. We kunnen nu eindelijk met innovatieve technologie leren en inzichten genereren op groepsniveau.”

Worstelen met datasilo’s

Derksen merkt dat ziekenhuizen worstelen met datasilo’s binnen ziekenhuizen, maar ook tussen ziekenhuizen en bijvoorbeeld eerstelijnspartijen zoals huisarts en apotheek. Om hierin te helpen

heeft IQVIA in 2021 het bedrijf CTcue gekocht, dat technologie heeft om data op diverse plekken in een ziekenhuis – zoals in vrije tekstvelden in een EPD – eenduidig te ontsluiten. De data blijven in het ziekenhuis en worden gepseudonimiseerd.

“Vooral handig is dat zorgprofessionals met deze CTcue-tool ongestructureerde data uit vrije tekst kunnen destilleren en structureren om er echt inzichten uit te halen. Juist in ongestructureerde data staan enorm veel gegevens die nodig zijn om inzichten te krijgen in behandelingen en voor registraties. Dat kan bovendien gekoppeld worden aan de gestructureerde data waar men over beschikt en over de diverse

afdelingen van een ziekenhuis heen.”

Lees het hele interview en meer achtergrond met Everdien Derksen en Martijn Nap van IQVIA Nederland in ICT&health 5, die op 20 oktober verschijnt.