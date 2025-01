Jeroen Hendriks: ‘Geïntegreerde zorg biedt verpleegkundigen kansen’

Jeroen Hendriks bekleedt sinds kort de functie Professor of Nursing Science aan het MUMC+ en gaf tijdens de derde dag van de ICT&health World Conference een presentatie over geïntegreerde zorg en de mogelijkheden die daarin liggen voor verpleegkundigen. “Geïntegreerde zorg is een model van zorgverlening dat kan bijdragen aan het ontwerpen van een toekomstbestendige en duurzame zorgsector,” stelde Hendriks tegenover zijn publiek. “En deze geïntegreerde zorg biedt veel professionele kansen voor verpleegkundigen.”

“Nursing is a progressive art such that to stand still is to go backwards”, zo citeerde Hendriks de moeder van de gezondheidszorg, Florence Nightingale. En vooruitgang is onvermijdelijk, want de verpleegkunde krijgt met heel wat uitdagingen te maken. Een verouderende populatie, steeds meer multimorbiditeit bij patiënten en het daardoor moeten verlenen van steeds complexere zorg. “We komen steeds meer verpleegkundigen tekort, deels omdat de verpleegkunde voor velen geen aantrekkelijk beroep meer is en te weinig professionele kansen biedt”, waarschuwt Hendriks.

Personalisatie

De focus van de zorg verschuift, van een one size fits all-aanpak naar steeds meer persoonlijke zorg. “Zorgprocessen worden steeds vaker gezamenlijk ontworpen, waarbij ook patiënten en zorgverleners een bijdrage leveren.” In plaats van te kijken naar wat er misgaat bij de patiënt, gaat het volgens Hendriks juist over wat de patiënt nodig heeft. Daarbij ontstaat ook de vraag of zorgverleners op individueel niveau die complexe zorg nog kunnen geven, of dat zorgverlening door multidisciplinaire teams nodig is.”



De definitie van geïntegreerde zorg is het organiseren van zorg op een manier waardoor continuïteit van zorg wordt voorzien aan patiënten in verschillende settings, waarbij deze zorg is afgestemd op de behoeften van elke patiënt, aldus Hendrik “Deze aanpak verhoogt de kwaliteit van de zorg, verbetert de kwaliteit van leven van zorgvragers en draagt bij aan gelijke toegang tot gezondheidszorg.”

Atriumfibrilleren

Als voorbeeld noemt Hendriks het gebruik van geïntegreerde zorg bij patiënten met atriumfibrilleren. “Atriumfibrilleren is de meest voorkomende vorm van hartritmestoornis”, legt Hendriks uit. “Waarschijnlijk gaat het aantal patiënten met deze aandoening de komende jaren hard stijgen. Een hogere leeftijd en multimorbiditeit zijn namelijk belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van atriumfibrilleren. Om de zorg omtrent atriumfibrilleren toekomstbestendig te maken, zijn innovatie en het herontwerpen van de zorgprocessen noodzakelijk.”



Om dat voor elkaar te krijgen, heeft het MUMC+ een strategie ontwikkeld voor het geïntegreerd managen van atriumfibrilleren. Deze strategie bestaat uit vier pilaren, die uiteindelijk gefuseerd moeten worden tot één geïntegreerde zorgaanpak “De eerste pilaar is patiëntbetrokkenheid. Patiënten moeten beter worden voorgelicht en begeleid, bijvoorbeeld bij het maken van verbeteringen in hun leefstijl. Als tweede pilaar is er de alomvattende (comprehensive) zorg en behandeling, de derde pilaar is technologische ondersteuning en de vierde en laatste pilaar bestaat uit de inzet van multidisciplinaire teams.”



Die technologische ondersteuning met onder meer monitoring op afstand en AI-ondersteunde diagnostiek werd onder meer in sneltreinvaart tijdens de coronapandemie ontwikkeld en toegepast in de vorm van de Telecheck AF.

Kansen voor verpleegkundigen

Volgens Hendriks biedt geïntegreerde zorg interessante kansen voor verpleegkundigen. “Verpleegkundigen kunnen een rol gaan spelen in de coördinatie van de multidisciplinaire teams die nodig zijn om de toenemend complexe zorgvraag op te vangen. Daarnaast zijn er leiderschapskansen voor verpleegkundigen en komt er steeds meer aandacht voor verpleegkundig onderzoekers.” Deze nieuwe carrièremogelijkheden zullen het beroep van de verpleegkundige hopelijk aantrekkelijker maken, wat bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van ons zorgsysteem.



Ter afsluiting komt Hendriks wederom met een quote van Florence Nightingale, ditmaal over de persoonlijke instelling die verpleegkundigen nodig hebben om de veranderingen en innovaties in de verpleegkunde succsevol te navigeren. “I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.”