Campagne voor bewust gebruik social media

Dat sociale platforms impact hebben op onze mentale gezondheid is inmiddels wel bekend. Uit onderzoek blijkt dat dit vooral het geval is onder jongeren. Met slimme zelfhulp tools en praktische inzichten gaat Zilveren Kruis jongeren bewuster maken van mogelijke effecten van sociale media. Ook gaat de verzekeraar de jongeren handvatten bieden om gezonder met sociale media om te kunnen gaan. Zilveren Kruis wil hiermee de kans op mentale gezondheidsproblemen verkleinen.

Jongeren zitten gemiddeld meer dan vier uur per dag op sociale, online platforms die speciaal zijn ontworpen om hun aandacht vast te houden. Dit kan leiden tot slaapproblemen, concentratieverlies en een negatief zelfbeeld. Psycholoog Thijs Launspach zegt daarover op de website van Zilveren Kruis: “Sociale platforms hebben ons leven op sommige vlakken verrijkt, maar tegelijkertijd hebben ze ook impact op onze mentale gezondheid. Ze maken ons onzekerder, bozer, banger, jaloerser en ontevredener. We zien dat steeds meer jongeren gezondheidsproblemen kunnen ervaren door (langdurig) gebruik van sociale media.”

Gratis zelfhulpcursus

Tot 15 mei 2025 kan iedereen gratis deelnemen aan de zelfhulpcursus ‘Je smartphone de baas’. Jong en oud. Want niet alleen jongeren kunnen hulp gebruiken bij het verminderen van het gebruik van social media. De cursus is het hele jaar beschikbaar voor verzekerden van Zilveren Kruis met een aanvullende verzekering. Op de website van de verzekeraar kun je ook een check doen die inzicht geeft in de tijd die je op social media zit. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis voegt toe: “We helpen verzekerden in kleine stapjes met gezondere gewoontes. Want gezondheid gaat niet alleen over voeding en bewegen, maar ook over relaties, je omgeving en mentale balans. Met de juiste kennis kun je bewuster keuzes maken.”

Er is de afgelopen maanden veel te doen over de (negatieve) gevolgen van (overmatig) social media gebruik door jongeren. Dit kwam ook uitgebreid aan bod tijdens een speciale presentatie op de ICT&health World Conference. Vorig jaar werd in Nederland #Chatsafe gelanceerd, een van oorsprong Australische tool die jongeren adviseert en helpt om te gaan met de risico’s van social media en communiceren over heftige onderwerpen.

Offline ontmoeten, online detox

In de week van 14 april opent Zilveren Kruis een gezellige huiskamer op Utrecht Centraal, waar voorbijgangers inspiratie kunnen opdoen om hun social media gebruik te minderen. In de week van 28 april wordt iedereen door Zilveren Kruis uitgedaagd om mee te doen aan een 24-uurs online detox. De inschrijvingen voor deze detox starten binnenkort. Houd daarvoor de speciale website in de gaten. Daar vind je ook de QR-code voor de zelfhulpcursus ‘Je smartphone de baas’.

De roep om verantwoord gebruik van social media wordt steeds luider. Maar social media platformen worden ook steeds vaker door jongeren gebruikt om op zoek te gaan naar informatie over hun (geestelijke) gezondheid. De vraag is echter hoe betrouwbaar die informatie is. Onderzoekers hebben de proef op de som genomen met informatie die zij op social media konden vinden over de aandoening attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).