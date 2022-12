Kort zorgnieuws: Beveliging medische apparaten; VIPPathon, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de Medical IoT Security oplossing van Palo Alto Networks, de bevindingen van de VIPPathon die in oktober plaatsvond en wijzigingen in de procedure voor de aanmeldzuilen en de indeling van het patiëntenportaal bij Ziekenhuis Rivierenland. Verder ook nog kort zorgnieuws over een nieuwe e-learning voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en de aanstelling van een hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals.

Medical IoT Security

Palo Alto Networks heeft deze week de komst van Medical IoT Security aangekondigd. Het is een uitgebreide Zero Trust-beveiligingsoplossing voor medische apparaten. Zorgorganisaties kunnen hiermee nieuwe verbonden technologieën snel en veilig inzetten en beheren. Zero Trust is een strategische benadering van cybersecurity die een organisatie beveiligt door impliciet vertrouwen weg te nemen door continu elke gebruiker en elk apparaat te verifiëren.

Medical IoT Security maakt gebruik van machine learning (ML) om zorginstellingen onder andere in staat te stellen om:

Regels te maken voor apparaten met geautomatiseerde beveiligingsreacties

Zero Trust-beleidsaanbevelingen en -handhaving te automatiseren

Inzicht te krijgen in kwetsbaarheden van apparaten en risicopositie

Netwerksegmentatie te controleren

Werkzaamheden te vereenvoudigen

VIPPathon bevindingen

In oktober vond de eerste VIPPtathon plaats. In totaal deden ruim 50 zorginstellingen, 6 dienstverlener zorgaanbieders (DVA’s) en 8 PGO-leveranciers mee. Zorginstecllingen en leveranciers gingen daar samen aan de slag met gegevensuitwisseling. Tijdens dit event kwamen veel zaken naar boven die opvolging nodig hebben. In totaal betrof het 188 issues. In meer dan de helft daarvan was er sprake van gegevens die wel beschikbaar waren in de dossiers.

Een team van specialisten werkt aan het doorgronden en oplossen van de issues. Van lang niet alle issues is namelijk duidelijk waar precies de oorzaak ligt. “In een ongelofelijk korte tijd kregen we belangrijke bevindingen in de gegevensuitwisseling boven tafel. Hierdoor kunnen we gezamenlijk verbeteren en zorgen dat patiënten straks medische gegevens van hun ziekenhuis of kliniek kunnen ophalen in een PGO”, aldus Marc van Dijk van Stichting MedMij.

Verbetering aanmeldzuilen Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland heeft deze week een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanmeldzuilen in de centrale hal en op de online omgeving MijnZR. Doel van deze aanpassingen is om patiënten nog sneller van de juiste informatie te kunnen voorzien.

Patiënten hoeven nu op de aanmeldzuilen minder stappen te doorlopen en zijn ze dus sneller naar hun afspraak kunnen. De aanpassingen in MijnZR zijn van cosmetische aard. De indeling is ietwat aangepast zodat verschillende onderwerpen makkelijker te vinden zijn.

E-learning viewer geboortezorg

Om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren, kunnen zorgverleners in het eigen zorginformatiesysteem blijven werken, terwijl ze toch beschikken over relevante informatie van andere zorgverleners. Daarvoor wordt gewerkt met een zogenoemde viewer. Dit is een hulpmiddel om digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorgverleners mogelijk te maken.

Om zorgverleners in mee te nemen in het gebruik van een viewer in de geboortezorg, is samen met eindgebruikers een e-learning over een viewer ontwikkeld. Het doel is om de basiskennis over een viewer mee te geven. Na het volgen van de e-learning weten zij wat een viewer is, hoe het in grote lijnen werkt en waarvoor een viewer gebruikt wordt.

Hoogleraar Health Technology Assessment

Met ingang van 1 december 2022 is Wim Goettsch gestart als hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals. Hij gaat zich bezighouden met de ontwikkeling en implementatie van methoden om passende zorg met nieuwe innovatieve geneesmiddelen mogelijk te maken binnen de grenzen van ons verzekerde pakket.

Goettsch richt zich als hoogleraar op 3 gebieden die van belang zijn om passende zorg met innovatieve nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken: financiering, beoordeling en Europese samenwerking.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.