Nieuw EPD Bernhoven moet focus op gezondheid ondersteunen

Het Noord-Brabantse Bernhoven ziekenhuis (Uden) stapt over naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Met HiX van ChipSoft wil het ziekenhuis naar eigen zeggen patiënten beter ondersteunen in hun behandeltraject en de keuzes die zij hierin maken. Ook biedt het nieuwe EPD meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling en samenwerking met zorgverleners in de regio. In september 2023 voerde Bernhoven al een nieuwe versie in van haar patiëntportaal Mijn Bernhoven.

Eerder in juli ondertekende Bernhoven het contract met ChipSoft om het EPD HiX te implementeren. De vervanging is een grote operatie die ruim anderhalf jaar gaat duren. Naar verwachting zal het systeem in 2026 operationeel zijn. Dan zal het tien jaar geleden zijn dat Bernhoven zijn huidige EPD van aanbieder Nexus uitrolde. Met het nieuwe systeem vervangt Bernhoven niet alleen dit EPD en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), maar ook tientallen andere applicaties. In de tussentijd blijft het ziekenhuis werken met de huidige systemen.

Strategische koers

De keuze voor HiX past volgens het ziekenhuis bij de strategische koers die Bernhoven sinds 2020 heeft ingezet: ‘Samen werken aan gezondheid’. Deze strategie voor de periode 2020-2025 mikt op gezondheid (en dus onder meer preventie) als basis in plaats van zorg achteraf, en ‘kan niet zonder goede samenwerking en communicatie met patiënten en zorgverleners’. Het nieuwe EPD moet deze samenwerking en communicatie faciliteren.



Bernhoven wil een organisatie zijn, waarin de gezondheid en behoeften van patiënten voorop staan, zo stelt Freek Korver, voorzitter van de raad van bestuur van Bernhoven, in een toelichting. “Waarbij we goed naar de patiënt kijken en met de patiënt bespreken wat de best mogelijke oplossing is. Dit doen we samen met andere zorgverleners in de regio, zodat we de juiste zorg ook zo dicht mogelijk bij onze patiënten kunnen leveren.”



HiX geeft het ziekenhuis volgens Korver meer mogelijkheden om patiënten te betrekken bij het behandelproces en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes die bij hun situatie en wensen passen. “Ook biedt het ons kansen om de samenwerking met zorgverleners in de regio uit te breiden en gemakkelijker te maken.”

Nieuw patiëntportaal

Bernhoven lanceerde afgelopen september een nieuwe versie van haar patiëntportaal, MijnBernhoven. De uitbreiding van functionaliteiten en het feit dat het nieuwe patiëntportaal vanaf nu voor alle patiënten van het Bernhoven beschikbaar is, vormden volgens het ziekenhuis een mooie basis om de gezondheidszorg van Bernhoven digitaal te ondersteunen.



Het portaal moet patiënten meer eigen regie en inzicht geven in hun gezondheid. De focus ligt hierbij op self-service en betrokkenheid van patiënten. Bernhoven stelt de transitie naar het digitaal informeren van patiënten jaren geleden al ingezet te hebben. Zo biedt het ziekenhuis vanaf eind 2019 alle patiënten de mogelijkheid om gebruik te maken van een PGO.