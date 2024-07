Premium stageafdelingen voor geneeskunde studenten

De opleiding Technische Geneeskunde (TG) van de Universiteit Twente introduceert in het komende academische jaar ‘premium’ stageafdelingen voor tweede- en derdejaars masterstudenten. Dat is besloten naar aanleiding van een succesvolle pilot tijdens de recente TG-schappen, zoals de stages binnen de opleiding TG worden genoemd. De pilot heeft waardevolle feedback opgeleverd van begeleiders, studenten en het opleidingsteam, die zal worden meegenomen in het komende jaar.

Studenten die de opleiding TG volgen aan de Universiteit Twente, doen in hun tweede masterjaar vier TG-schappen van tien weken. Het derde masterjaar bestaat uit één TG-schap van veertig weken. Met de introductie van ‘premium’ stageafdelingen wil de opleiding TG de leerervaring van studenten tijdens deze periode verbeteren en de samenwerking met stageafdelingen versterken.

Vereisten premium stageafdeling

Een premium stageafdeling is een plek waar de omstandigheden optimaal zijn voor studenten om zich verder te ontwikkelen. Het label ‘premium’ wordt dan ook alleen toegekend aan plekken waar TG-begeleiders aanwezig zijn met duidelijke TG-functies in de kliniek en waar TG-vraagstellingen worden geïntegreerd met klinische ervaringen.

Daarnaast gelden er nog andere voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van samenwerking met een vakgroep van de Universiteit Twente en moeten TG’ers georganiseerd zijn binnen een ziekenhuisvakgroep. Ook moeten studenten actief betrokken worden bij praktijkervaringen en moet er een technisch geneeskundige aanwezig zijn als vaste opleider. Tot slot is het van belang dat TG-studenten in eerdere evaluaties een uitstekende beoordeling kregen en dat de TG-medewerkers feedback geven.

Inmiddels heeft een speciale premiumcommissie de eerste zestien premiumafdelingen (top 10%) voor de academische jaren 2024-2025 en 2025-2026 erkend. Het Thorax Centrum Twente (TCT) is er daar een van. Dr. Frank Halfwerk van het TCT is blij met de erkenning: “Sinds de start van de opleiding TG biedt het TCT plaats aan studenten in alle fases van de opleiding. Deze premium status is een erkenning van onze jarenlange inzet jegens de student en de opleiding TG.”

Voordelen

De nieuwe aanpak biedt voordelen voor zowel studenten als afdelingen. Naast de gegarandeerde optimale leeromstandigheden geldt voor studenten dat ze nog steeds zelf hun voorkeuren kunnen doorgeven. Voor hen is ook zichtbaar welke afdelingen de premiumstatus hebben. M3-studenten behouden bovendien de mogelijkheid om hun eigen stages te kiezen.

Voor premium afdelingen geldt dat zij in elk periode, met uitzondering van de juniperiode, verzekerd zijn van minstens één M2-student. Zo kunnen ze hun processen en begeleiding nog beter afstemmen op de behoeften van de studenten.

Krachtenbundeling medtech

Medtech wordt hoe langer hoe belangrijker. Zeker tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is om een eigen medische supply-chain te hebben. De Universiteit Twente bundelt daarom haar krachten in een consortium met drie andere technische universiteiten, drie medisch academische centra en durfinvesteerder Innovation Industries om medisch technische (medtech) oplossingen sneller naar de markt te brengen. Dit consortium beoogt de goede internationale positie van de Nederlandse medtech sector verder uit te bouwen.