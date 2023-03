Kort zorgnieuws: NET-centrum Zuid; Thuisbehandeling kanker, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de erkenning van twee samenwerkende oncologische centra tot Center of Excellence en een proef met het thuis behandelen van patiënten met kanker bij het Diakonessenhuis. Verder ook aandacht voor de zoektocht van Actiz naar innovatieve startups in de ouderen- en thuiszorg en een webinar over veranderkracht bij technologische innovatie.

NET-centrum Zuid is een feit

Met de erkenning als Center of Excellence is het NET-centrum Zuid van het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) en Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC) een feit. De erkenning betekent dat de ziekenhuizen voldoen aan alle kwaliteitsstandaarden zoals ENETS deze gedefinieerd heeft voor interdisciplinaire diagnostiek, medische behandeling en nazorg voor patiënten met een neuro-endocriene tumor.

De twee centra werken al enkele jaren samen aan de zorg voor patiënten met deze zeldzame kankersoort. “Sinds vorig jaar bespreken deskundigen uit onze beide ziekenhuizen patiënten binnen een gezamenlijk MDO NET, waarmee we onze krachten bundelen in het komen tot het meest geschikte behandeltraject voor de patiënt. Hierdoor zien we een toename in de NET expertise binnen beide centra. Geweldig dat we hierin met deze internationale certificering verder stappen kunnen zetten”, aldus Wouter Dercksen, internist-oncoloog in Máxima MC.

Thuisbehandeling bij kanker

Het Diakonessenhuis start in april een proef met de thuisbehandeling van patiënten die vanwege borstkanker of kanker van de plasmacellen behandeld worden met het medicijn zoledroninezuur. Patiënten die deze behandeling ondergaan moeten daarvoor nu nog gemiddeld een keer per drie maanden naar het ziekenhuis komen. Een thuisbehandeling wordt vaak als prettiger ervaren.

Met het starten van de proef wil het ziekenhuis deze zorg naar de thuisomgeving van de patiënt verplaatsen. Dat gebeurt samen met een gespecialiseerd thuiszorgteam. De geneesmiddelen worden geleverd door de apotheek van het Diakonessenhuis. De behandelend arts of verpleegkundig specialist van de patiënt coördineert vanuit het ziekenhuis de behandeling en stemt deze af met de thuiszorg.

Actiz zoekt startups

ActiZ is samen met de vereniging voor zorgtechnologie WDTM op zoek naar startups die de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg kunnen versnellen. Hiervoor organiseren de twee partijen ook dit jaar weer een pitch-competitie voor veelbelovende startups. De winnaar wint de ActiZ-WDTM Innovatieprijs en krijgt daarmee een unieke kans om gebruik te maken van drie maanden begeleiding en een rijk netwerk om je startup verder te brengen.

Startups die willen deelnemen aan deze competitie kunnen hun pitch-presentatie, samen met een ingevulde vragenlijst (doc), tot en met 26 mei 2023 (17.00 uur) sturen naar zorgenictbeurs@actiz.nl, onder vermelding van ‘Pitch-competitie’. Startups krijgen uiterlijk 2 juni bericht of zij aan de finale op 15 juni mogen deelnemen.

Veranderkracht bij technologische innovatie

Het Vliegwiel, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, RegioPlus en VitaValley verzorgen op 13 april het webinar ‘Veranderkracht bij technologische innovatie’. De eerste editie, tijdens de Slimme Zorg Estafette in februari, was met 110 deelnemers zo succesvol dat besloten is het webinar nogmaals te organiseren.

Tijdens het webinar wordt ingegaan op het voeren van gezonde gesprekken over technologie in zorg en welzijn. Met medewerkers én met patiënten en cliënten. Ben jij leidinggevende en wil je de veranderkracht in jouw team of organisatie vergroten? Of ben je projectleider of adviseur met een passie voor innovatie? Schrijf je dan hier in voor dit webinar.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.