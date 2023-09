Kort zorgnieuws: PGO gebruik; Routekaart VIPP Babyconnect, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de forse stijging van het gebruik van PGO”s voor het ophalen van medische gegevens en twee wetenschappers van het Amsterdam UMC die in de race zijn voor de titel New Scientist Wetenschapstalent 2023.

Verder ook aandacht voor de verbreding van de directie van VGZ met drie directeuren Zorginkoop & Transformatie en de nieuwe, geüpdatete, routekaart voor VIP Babyconnect.

Gebruik PGO’s fors gestegen

In de eerste helft van 2023 hebben 226.000 PGO-gebruikers medische gegevens opgehaald via hun PGO. Daarmee is het aantal keren dat medische gegevens opgehaald werden in en PGO nu al bijna verdrievoudigd vergeleken met heel 2022.

In totaal kwamen er in het tweede kwartaal van 2023 maar liefst 268.851 succesvolle verzoeken binnen voor het ophalen van medische gegevens. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is dat een stijging van bijna 20 procent. In de eerste helft van 2032 werden huisartsgegevens ruim 224.000 keer (succesvol) opgevraagd. Deze gegevensdienst is daarmee goed voor bijna de helft (46%) van het totaal aantal uitwisselingen.

New Scientist Wetenschapstalenten

Twee jonge wetenschappers van het Amsterdam UMC zijn in de race om zich het New Scientist Wetenschapstalent 2023 te kunnen noemen. Bernadette de Bakker stelde een ‘3D-embryo-anatomieatlas’ samen. Mede dankzij het onderzoek van Karuna van der Meij is de prenatale test NIPT nu gratis voor alle zwanger vrouwen in Nederland.

Stemmen op de twee wetenschappers voor de titel New Scientist Wetenschapstalent 2023 is nog mogelijk tot en met vandaag (15 september) op de website van New Scientist.

Versterking directie VGZ

VGZ werkt aan het versnellen van innovatie en digitalisering van zorgprocessen en stimuleren de samenwerking tussen zorgaanbieders in de keten en over zorgdomeinen heen. De zorgverzekeraar maakt daarvoor onder andere, gebaseerd op de wensen en behoeften van hun leden, afspraken met zorgaanbieders over zinnige, passende zorg.

Om deze strategie voor de transformatie van de zorg nog meer kracht bij te zetten heeft VGZ onlangs een wijziging doorgevoerd in de organisatie van de Divisie Zorg door het directieteam te verbreden en versterken met drie directeuren Zorginkoop & Transformatie (medisch specialistische zorg, GGZ en integrale zorg en landelijk); Corinne Tutein Nolthenius, Bart Verhulst, Johan van Zeelst.

Update routekaart VIP-Babyconnect

De weg naar veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een innovatief traject. De ontwikkeling en implementatie in de praktijk is een proces dat stap voor stap verloopt. Eerder dit jaar werd besloten VIPP Babyconnect te verlengen tot eind 2024.

Onlangs is de routekaart voor het project daarop aangepast. Die routekaart geeft inzicht in de stappen die afgelegd moet worden om met elkaar interoperabele, digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken.

