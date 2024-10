Uitwisseling patiëntgegevens, bestuurswisselingen en meer

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Uitwisseling patiëntgegevens in Friesland

Het Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en Antonius Zorggroep in Sneek hebben deze zomer hun systemen van het elektronisch patiëntendossier op elkaar afgestemd. Daardoor kunnen de ziekenhuizen patiëntgegevens met elkaar veilig, snel en efficiënt, digitaal uitwisselen en wordt kostbare zorgtijd, tot wel 20 minuten per patiënt, bespaard.

Bijkomend voordeel is dat er nu geen kans meer is op patiëntverwisselingen. Bij het ontvangen van een verwijzing wordt een onbekende patiënt automatisch ingeschreven op basis van de meegestuurde patiëntgegevens. Informatie is op deze manier sneller ter plaatse van de ene zorginstelling naar de andere instelling dan voorheen.

1000 robot geassisteerde prostaatkankeroperaties

Eind vorige maand is in het Prostaatkankercentrum Zuid de 1000e robot-geassisteerde prostaatoperatie uitgevoerd. Het centrum is actief sinds juli 2010 en een samenwerking tussen de Limburgse en Brabantse ziekenhuizen VieCuri, Maastricht UMC+, Laurentius, Elkerliek en Zuyderland.

De missie van het Prostaatkankercentrum is het verbeteren van de samenwerking en kwaliteit van de behandeling. Daarvoor is onder andere gekozen voor een vast team dat de operaties uitvoert. ‘1000 robotoperaties in vijf jaar tijd vergt de toewijding van een uitgebreid team en daarnaast is ook de aandacht voor de patiënten vóór, rondom en na de operatie van essentieel belang’, zo stellen de initiatiefnemers.

Nieuwe bestuursvoorzitter ZN

Begin deze maand is Mark Janssen gestart als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Zorginstituut Nederland. Hij volgt Sjaak Wijma op die het Zorginstituut binnenkort gaat verlaten. Janssen heeft de afgelopen jaren veel bestuurlijke ervaring in de zorg opgedaan. Hij had bestuursfuncties bij instellingen in de medisch-specialistische zorg en de langdurige zorg. Namens die organisaties bekleedde hij ook diverse nevenfuncties bij koepelorganisaties in de zorg. Als bestuurder zette Janssen zich in voor regionale en domeinoverstijgende samenwerking, gegevensuitwisseling in de zorg en bedrijfsvoering.

“Ik kijk ernaar uit om bij het Zorginstituut aan de slag te gaan met onze uitdagende opdracht: de toekomst en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Daar ben ik al 30 jaar met plezier mee bezig en dat zet ik graag voort op deze plek. Ik hoop veel gebruik te maken van de passende zorgpraktijken die zijn verzameld en wil stappen maken in de elektronische beschikbaarheid van gegevens. Als bestuurder zet ik me altijd in om het doel van de organisatie te realiseren”, aldus Janssen.

Nieuw RvT-voorzitter Reinier de Graaf

Op 1 oktober is Ruud Hermans gestart als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Reinier de Graaf, waarin hij sinds november 2022 al zitting nam. “De andere leden van de Raad hebben mij gevraagd of ik de voorzittersrol op mij wilde nemen na het vertrek van Wim Deetman. Ik vind dit een enorme eer. Reinier de Graaf is een mooi ziekenhuis met een informele en vriendelijke familiesfeer. De afgelopen jaren is mij opgevallen hoe professioneel en bevlogen de medewerkers zijn. Door het programma Medewerker op Eén in het ziekenhuis staat het welzijn van medewerkers voorop. Daardoor kunnen zij de patiënten goede zorg bieden”, aldus Hermans.

