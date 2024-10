Agema ziet belangrijke rol AI in strijd tegen groeiende werkdruk

Zorgminister Fleur Agema ziet, net als veel experts, de grote mogelijkheden van AI om de zorg significant te verbeteren. Agema, die ook spreker is tijdens de ICT&health World Conference op 28-30 januari 2025, stelde in Nieuwsuur dat zij revolutionaire veranderingen in de zorg verwacht door de inzet van AI-toepassingen. Hierbij zou Agema zich onder meer baseren op een pilot van het ETZ (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis) om middels AI administratielasten te beperken. Het ETZ stelt dat opschaling in de praktijk echter niet zo makkelijk zal zijn.

Eerder deze week riep MIND Platform - koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz - nog op te waken voor te veel teechno-optimisme. In een brief aan het kabinet, in aanloop naar de behandeling van de begroting van VWS in de week van 21 oktober, roept MIND de overheid op om de mens centraal te stellen bij digitalisering in de ggz.

Inzetten op technologie

Als het gaat om het oplossen van het personeelstekort, het beperken van administratielasten en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg, zet het nieuwe kabinet echter duidelijk in op technologische oplossingen zoals AI en elektronische gegevensuitwisseling. Ontwikkelingen die binnen de zorg al enkele jaren volop in gang gezet zijn en die, als het aan het nieuwe kabinet ligt, een nog prominentere rol moeten gaan spelen. Al direct na Prinsjesdag lieten veel brancheorganisaties weten dat zij deze visie toejuichen, maar de concrete vertaling ervan deels te missen.

Agema gaf in Nieuwsuur aan het te zien als een ‘heilige plicht’ om de zorgsector niet in elkaar te laten door de groeiende kloof tussen zorgvraag en personeelstekort. Voor 2033 zou er een tekort aan zorgprofessionals (thuiszorg, artsen, verpleegkundigen etc) van 200.000 mensen zijn. Het bovengenoemde verbeteren van gegevensuitwisseling (via wetten zoals Wegiz), het aanpassen van wetten die tot meer administratie leiden en de inzet van AI moeten de gevolgen van die kloof beperken.

AI vermindert administratielast

Agema's eerste werkbezoek in augustus als minister van VWS was aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Zij was daar onder meer vanwege een pilot van het Noord-Brabantse ziekenhuis om de administratieve last te verminderen met behulp van AI. Agema wees in Nieuwsuur en eerdere interviews op deze pilot (en vergelijkbare pilots bij het UMC Groningen) als mogelijkheid om met AI de werkdruk voor zorgpersoneel te verminderen.



Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ETZ, stelt in een reactie tegenover NOS dat de minister een te optimistisch beeld schetst. Hij benadrukt dat het gaat om een experiment dat zich nog niet voldoende in de dagelijkse praktijk bewezen heeft en dat opschaling ervan veel tijd, mensen en middelen kost. "Dat heb ik de minister ook verteld toen zij een werkbezoek bij ons aflegde", zo citeert NOS de bestuursvoorzitter.



Overigens gaf ook Agema aan dat zij AI niet als de enige oplossing ziet om het personeelstekort op te lossen. Ze stelde in Nieuwsuur elk idee te willen bekijken en alles uit de kast te willen trekken.