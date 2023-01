Kort zorgnieuws: PGO Meander; Innovatiecafé; Problemen FMD-tool, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor Meander Medisch Centrum waar patiënten hun medische gegevens nu ook via een PGO kunnen inzien en de eerste editie van het Innovatiecafé van Zorg voor Innoveren. Verder is er ook kort zorgnieuws over de problemen rondom de FMD-tool en de nieuwe directeur van V&VN die op 3 april de taken van de huidige interim overneemt. Tot slot ook aandacht het nieuwste lid van de Raad van Toezicht bij Nictiz.

Meander start met PGO

Patiënten van het Meander Medisch Centrum kunnen sinds medio deze maand hun medische gegevens bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarin kunnen patiënten die daarvoor kiezen medische dossiers van verschillende zorgaanbieders op één plek inzien. Patiënten die een PGO willen uitproberen kunnen hier terecht voor uitleg over hoe dit werkt.

De komst van de PGO-optie betekent natuurlijk niet dat het patiëntenportaal gaat verdwijnen of veranderen. MijnMeander biedt namelijk meer digitale diensten dan een PGO. In het patiëntenportaal kunnen onder andere ook afspraken gemaakt, gewijzigd of afgezegd worden. Daarnaast biedt MijnMeander ook de mogelijkheid om informatie over behandelingen en medische procedures te bekijken.

Innovatiecafé Zorg voor Innoveren

Zorg voor Innoveren organiseert op 28 februari het volgende gratis Innovatiecafé. De initiatiefnemers zullen dit jaar met het Innovatiecafé meerdere locaties in Nederland bezoeken. De aftrap, op 28 februari dus, is in de regio zuid, in het Klasse Theater in Tilburg. Doel van het Innovatiecafé is om door r het delen van kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s.

Tijdens het eerste Innovatiecafé van 2023 zullen diverse sprekers aanwezig zijn, waaronder Maarten Klomp van Coalitie Vitaal in Brainport, Caroline Frencken van Care Innovation Center West-Brabant en Jeroen Hankel van Brabantzorg. Aanmelden kan hier.

Problemen FMD-tool

Apothekers kunnen de afgelopen periode last gehad hebben van problemen met de FMD-tool. Daardoor hadden zij beperkt of onvolledig inzicht in de FMD-scans/alerts via de online tool. De NMVO werkt momenteel aan een oplossing voor de structurele problemen. De verwachting is dat die oplossing voor de zomer (in de eerste helft van 2023) beschikbaar komt.

Apothekers kunnen tot die tijd nog wel gebruikmaken van de NMVO Scanner Tools om de scanner goed in te stellen. Kijk daarvoor hier en hier.

Nieuwe directeur V&VN

Met ingang van 3 april start Femke Teeling als nieuwe directeur van V&VN. Op dit moment is zij nog directeur bij branchevereniging FOCWA. “Wij zijn ontzettend blij met de komst van Femke. Zij is een zeer ervaren, innovatieve verenigingsdirecteur en een echte verbinder”, zegt Bianca Buurman, voorzitter van V&VN.

“We worden met z’n allen steeds ouder en de vraag naar zorg neemt snel toe. Hoe kun je je leven zo goed mogelijk leven, ook als je ziek of kwetsbaarder wordt? Hoe blijf je zo gezond mogelijk? Dat zijn cruciale vragen die we in het Nederland van nu moeten beantwoorden”, aldus Teeling.

Jurgen Sernee in RvT Nictiz

Op 1 januari is Jurgen Sernee toegetreden tot de Raad van Toezicht van Nictiz als opvolger van Hanny Kemna op. Nictiz kiest met Jurgen Sernee voor een toezichthouder met veel ervaring op het gebied van ziekenhuiszorg, financiën en digitalisering.

“Vanuit de praktijk maak ik mee hoe belangrijk digitale gegevensuitwisseling is in het zorgnetwerk rondom de patiënt. En dat we in de gezondheidszorg moeten doorpakken om dit te versnellen. Nictiz heeft met haar visie en kennis een prominente rol om hier het fundament voor te leggen. Ik kijk ernaar uit om als toezichthouder een bijdrage te leveren aan deze ambitie“, aldus Sernee.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. maar check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.