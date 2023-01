Kort zorgnieuws: PGO Zuyderland; Urinezuur thuis meten; ZDN uitgebreid, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de koppeling van het Zuyderland Medisch Centrum met PGO’s, het thuis meten van urinezuur voor patiënten met jicht en de vernieuwde website van het Kennisplein Gehandicaptensector. Tot slot ook nog nieuws over een uitbreiding van het Zorg Detectie Netwerk van Z-CERT.

Zuyderland start met PGO

Patiënten van het Zuyderland Medisch Centrum kunnen vanaf nu hun medische gegevens ook inzien via een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Met een PGO kunnen patiënten niet alleen hun gezondheidsgegevens van een specifieke zorginstelling, zoals dat gebruikelijk is via het patiëntenportaal of de ‘Mijn’-omgeving, inzien, maar de hun medische gegevens van meerdere zorgaanbieders.

Met een PGO krijgen patiënten de mogelijkheid hun gezondheid beter in de gaten te houden. Een van de extra voordelen is bovendien dat zij in een PGO ook zelf meetgegevens toe kunnen voegen. Zuyderland heeft voor haar patiënten een speciale informatiepagina gemaakt waar het gebruik van een PGO uitgelegd wordt.

Thuis meten urinezuur

Patiënten van de Sint Maartenskliniek die last hebben van jicht en daarvoor urinezuurverlagende medicatie gebruiken, kunnen binnenkort hun bloedwaardes zelf thuis meten. Dit betekent dat ze daarvoor dan misschien niet meer naar het ziekenhuis of de prikpost te komen. Thuis meten geeft hen meer regie over hun behandeling en heeft mogelijk ook een gunstig effect op die behandeling.

Op dit moment loopt hiervoor bij de Sint Maartenskliniek een pilot. Daaraan nemen dertig patiënten met jicht deel die met allopurinol starten. De dosering van deze medicatie wordt aangepast aan de hoogte van het urinezuurgehalte in het bloed. Het is daarom belangrijk om de bloedwaarde elke vier weken te controleren.

Kennisplein Gehandicaptensector vernieuwd

De website van het Kennisplein Gehandicaptensector is vernieuwd en verbeterd. Naast een nieuwem, frisse, vormgeving is de site gebruiksvriendelijker gemaakt. Op de homepage is onder andere een zoekbalk toegevoegd waar bezoekers sneller en gerichter kunnen zoeken naar de juiste informatie. De zoekresultaten kunnen bovendien makkelijk gefilterd worden.

Het moge duidelijk zijn dat de initiatiefnemers van het Kennisplein Gehandicaptensector, VGN, ZonMw, MEE NL en Vilans, behoorlijk trots zijn op de nieuwe site.

Zorg Detectie Netwerk uitgebreid

Het Zorg Detectie Netwerk van Z-Cert heeft een nieuwe deelnemer. Managed security provider Wortell gaat dreigingsinformatie die relevant is voor de zorgsector binnenkort ook delen met het netwerk van stichting Z-CERT, het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Beide partijen hebben daartoe een intentieverklaring getekend.

“Z-CERT is al sinds 2020 bezig om binnen de zorgsector een cybersecurity ecosysteem in te richten waarbij op een vertrouwelijke en efficiënte manier zorgspecifieke incident- en dreigingsinformatie wordt gedeeld via het Zorg Detectie Netwerk. Hierbij worden ook leveranciers van security monitoringdiensten aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen betrokken,” aldus Win Hafkamp van Z-CERT.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.