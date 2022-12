Leren over cyberattacks in mobiele escape truck

ICT-uitval door een hack of een stroomstoring kan in de zorg letterlijk levensgevaarlijk zijn. Het is belangrijk dat medewerkers in het geval van een uitval goed voorbereid zijn én natuurlijk goed weten hoe ze problemen voor kunnen zijn. Uit elk onderzoek over cybersecurity komt naar voren dat training van medewerkers rond thema’s als hackers, uitval van ICT-systemen en preventie van externe aanvallen een essentieel punt is om problemen te voorkomen.

In Brabant zijn ze daar met de bijzondere escape truck nu dus op innovatieve wijze mee bezig. Zorginstellingen die ook willen trainen kunnen de escapetruck vanaf januari 2023 reserveren via NAZB. Doelgroep zijn medewerkers die een rol hebben in de crisisteams van hun organisatie. De truck wordt ​gefinancierd vanuit de opleidings-/stimuleringsgelden van NAZB en is een samenwerking met Escaperoom Designer.

Puzzels oplossen in escape truck

Door de inzet van escape truck wil het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) op speelse wijze voor meer bewustwording zorgen rond thema’s als cybercriminaliteit en het uitvallen van ICT-systemen. Om dit te bereiken wordt een grote vrachtwagentrailer bij het ziekenhuis geplaatst. Deze is ingericht als mobiele escaperoom. Na een korte uitleg krijgen de deelnemers de volgende casus voorgelegd. ‘De zorginstelling heeft een bericht ontvangen over een hack waardoor alle computers op zwart komen te staan, tenzij de zorginstelling vier miljoen euro losgeld betaalt.’

Vervolgens lossen de deelnemers in de escaperoom onder tijdsdruk een aantal puzzels op. Sommige puzzels richten zich op de samenwerking binnen de groep, andere op vragen en dilemma’s die horen bij ICT-uitval. Voor het oplossen van zo’n incident is teamwork en kennis nodig en die combinatie wordt in de truck op slimme wijze bijeengebracht. Na afloop worden de acties van het team geëvalueerd en worden de genomen beslissingen nog eens tegen het licht gehouden.

ICT-uitval voorkomen

ICT-uitval als gevolg van cybercriminaliteit is een reëel risico voor de zorgsector. Het afgelopen jaar zijn meerdere zorgorganisaties bijvoorbeeld getroffen door een hack of stroomstoring die problemen veroorzaakten in de ICT-systemen. Patricia van Roessel, coördinator crisisbeheersing bij Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) vertelt op de website van ETZ: “Zorginstellingen zijn afhankelijk van een geavanceerde, goed werkende ICT-infrastructuur. Dat brengt risico’s met zich mee, want het maakt organisaties afhankelijk van alle technologie. Als het niet werkt, ligt alles plat, met alle gevolgen van di​​​​en.”

Hoe groot de problemen rond cybersecurity zijn blijkt ook uit recent Amerikaans onderzoek van van Ponemon Institute en Proofpoint, gebaseerd op een peiling bij 640 IT- en beveiligingsmedewerkers, blijkt dat 89% van de ondervraagde zorgorganisaties het afgelopen jaar 43 aanvallen heeft meegemaakt. Dit staat gelijk aan bijna één per week! Van de gezondheidsorganisaties die de vier meest voorkomende soorten cyberaanvallen hebben meegemaakt, zei 20% zelfs dat ze een verhoogde sterfte onder patiënten hebben ervaren.