Maastricht UMC+ kiest voor EPD van Epic

Met de overeenkomst met Epic is een belangrijke stap gezet in de richting van een integraal EPD. Dit systeem gaat volgens betrokkenen patiënten helpen om een beter inzicht in de eigen gegevens te krijgen maar ook de registratielast voor zorgverleners verlagen. Aan het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst ging een Europese aanbestedingsprocedure vooraf, waarbij Epic voor Maastricht UMC+ als best passende leverancier uit de bus kwam. Een woordvoerder meldt op de website van Maastricht UMC+: “Het systeem van Epic sluit goed aan op onze visie en ambities op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs.”

Keuzemogelijkheden EPD’s beperkt

De keuze van Maastricht UMC+ voor Epic is zeker ook ingegeven door het feit dat ook het Radboudumc, een partner van Maastricht in de Academische Alliantie, al met dit systeem werkt. Op die manier kunnen beide partners van elkaar leren en de zorg op pragmatische wijze verder ontwikkelen. Ook bij het nabijgelegen ziekenhuis Zuyderland in Heerlen wordt trouwens hard gewerkt aan een nieuw EPD. Dat is niet helemaal vrijwillig en komt met name omdat oude EPD-pakketten vanaf 31 december 2025 niet meer door SAP, de huidige EPD-leverancier, worden ondersteund. Onlangs werd ook bekend dat het Duitse technologiebedrijf 3.000 banen schrapt.

De grote Limburgse ziekenhuis- en zorgorganisatie Zuyderland heeft daarom 44 miljoen euro geleend om haar EPD-systeem te vervangen. “De vervanging is ongewenst en onnodig vroeg”, vertelt bestuursvoorzitter David Jongen in een interview met Duth Health Hub. Vooralsnog is er nog geen officiële keuze gemaakt voor een nieuwe leverancier, maar het gaat bij Zuyderland waarschijnlijk tussen Chipsoft en Epic omdat er volgens Jongen op deze markt feitelijk niet zoveel te kiezen valt.

EPIC werkt efficiënt

Maastricht UMC+ maakt nog niet bekend hoeveel geld de inrichting van het nieuwe systeem gaat kosten, maar de keuze voor Epic is inmiddels wél definitief gemaakt. Het grootste voordeel van dat systeem is volgens betrokkenen dat het efficiënt en praktisch werkt. “Eenmalige invoer voldoet en het delen van gegevens (denk aan de voorgeschiedenis, medicatie of allergieën van een patiënt), verloopt soepel. Doordat deze informatie voor alle geautoriseerde zorgverleners ter beschikking staat, zal de registratielast verminderen.” Met behulp van het vernieuwde patiëntportaal krijgen patiënten inzicht in diezelfde gegevens in hun dossier. Tevens kunnen zij dankzij het nieuwe systeem straks actief participeren en bijvoorbeeld vragenlijsten invullen, afspraken inzien of een samenvatting van het dossier te downloaden.