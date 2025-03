Maastro vernieuwd bestralingsapparatuur in Venlo

Met de komst van twee nieuwe, moderne, bestralingsapparaten op de locatie Venlo, vervolgt Maastro haar strategie om de kankerzorg voor patiënten verder te verbeteren en dichter bij huis te brengen. Daarnaast biedt de nieuwe apparatuur patiënten meer comfort tijdens het behandeltraject. Tijdens de installatie van de nieuwe bestralingsapparatuur is de Maastro kliniek in Venlo tijdelijk, tot 2 juni, gesloten. Gedurende die periode worden patiënten tijdelijk in Maastricht behandeld.

De beslissing om de huidige bestralingsapparatuur te vervangen, werd in de herfst van 2023 genomen. De nieuwe bestralingsapparaten worden geleverd door Varian Medical Systems. De komende weken worden op de locatie van Maastro in Venlo, gevestigd in het VieCuri Medisch Centrum, twee nieuwe bestralingsapparaten geïnstalleerd. Vanaf 2 juni kunnen de bestralingsbehandelingen dan in Venlo hervat worden en zullen patiënten daar ook profiteren van verbeterde, snellere, behandelingen.

Meer comfort voor patiënt

Met de nieuwe bestralingsapparaten, waarvan er op de locatie van Maastro in Maastricht al twee, van de uiteindelijk zes, in gebruik genomen zijn, worden de behandelingen sneller en stiller. Ook niet onbelangrijk: de versnellers van de nieuwe apparatuur zijn de helft (50%) energiezuiniger en behoeven minder onderhoud. Binnen Maastro is de vervanging van de bestralingsapparatuur onderdeel van een grootschalig vernieuwingsproject. Rond 2026 verwacht Maastro een hypermoderne fotonenkliniek te hebben gerealiseerd.

"We zijn trots op deze stap in de modernisering van onze klinieken. Dankzij de nieuwe bestralingsapparaten kunnen we patiënten met kanker nog preciezere en comfortabelere behandelingen bieden. Dit is een grote vooruitgang voor kankerpatiënten in Noord-Limburg en absoluut een belangrijke investering in de zorg voor Noord-Limburg, zodat we onze patiënten de beste behandelingen kunnen blijven bieden”", aldus Maria Jacobs, voorzitter Raad van Bestuur van Maastro.

De kliniek van Maastro in Venlo werd 12,5 jaar geleden geopend. “Dankzij Maastro kunnen onze patiënten al 12,5 jaar dicht bij huis bestralingen krijgen. Wat nu vanzelfsprekend lijkt, was lange tijd niet mogelijk. Straks wordt het voor patiënten nog comfortabeler, met onder andere een eigen toegangsdeur en parkeergelegenheid dichtbij”, vertelt IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter van VieCuri Medisch Centrum

Innovatie uit eigen keuken

Bij Maastro wordt veel tijd en energie gestoken in onderzoek naar het verbeteren van de behandelopties voor bestralingen van kanker. Zo werd eind vorig jaar een baanbrekend nieuw bestralingsapparaat gepresenteerd dat in eigen beheer, samen met de Universiteit Maastricht, Varian (onderdeel van Siemens Healthineers) en SurgEase, ontwikkeld en getest is. Met de Maastro Rectal Applicator wordt Brachytherapie, waarbij straling direct op de tumor wordt toegediend, een heel stuk bereikbaarder.