Monitor Toegankelijkheid van zorg brengt wachttijden 2024 in kaart

Uit de Monitor Toegankelijkheid van zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt onder meer dat in 2024 minder mensen wachtten op langdurige zorg. De afgelopen maanden daalde het aantal wachtenden op langdurige geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging. De NZa publiceert een aantal keer per jaar een Monitor Toegankelijkheid van zorg. De informatie die hierin staat wordt door de NZa en andere betrokken partijen gebruikt om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg te monitoren.

Uit de monitor bleek ook dat na een korte stijging in december 2024 ook het aantal wachtenden op gehandicaptenzorg daalde. Het laatste kwartaal van 2024 zochten meer mensen via zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar naar een huisarts dan het kwartaal ervoor. De gemeenten met de hoogste wachtlijsten waren Enschede, Hendrik-Ido-Ambacht, Leeuwarden, Vlissingen, Purmerend en Bergen op Zoom.

Zorgbemiddeling

De wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn landelijk ongeveer gelijk gebleven. Wat wel verschilde waren de wachttijden voor een behandeling of een bezoek aan een polikliniek in een ziekenhuis. In de geestelijke gezondheidzorg (ggz) blijven de wachttijden voor bijna alle diagnosegroepen en in veel regio’s lang. De NZa publiceerde hier eerder over in de Informatiekaart wachttijden ggz.

De NZa raadt mensen die op een wachtlijst staan aan om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling als zij willen weten of zij ergens anders sneller zorg kunnen krijgen. Het aantal Nederlanders dat via zorgbemiddeling van de verzekeraar een huisarts zoekt, schommelt iets in het laatste kwartaal van 2024. Uit het onderzoek blijkt dat vergeleken met het kwartaal ervoor sprake is van een stijging van ongeveer 750 personen.

Campagne

Wanneer patiënten lang moeten wachten voordat ze kunnen worden geholpen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Klachten kunnen verergeren door het lange wachten. Mensen blijven langer met pijn of beperkingen zitten waardoor hun kwaliteit van leven afneemt. Patiëntenfederatie Nederland is de campagne 'Kan het sneller? Soms wel.' gestart om meer bekendheid te geven aan de wachttijden-assistent op ZorgkaartNederland. Met deze tool kunnen patiënten eenvoudig zien waar ze het snelst terechtkunnen voor hun behandeling.

Eind vorig jaar bleek uit een onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) in opdracht van zorgverzekeraar VGZ volgens de NOS dat er nog flink wat mankeert aan de aangeleverde informatie over de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo blijkt lang niet altijd duidelijk hoelang patiënten daadwerkelijk moeten wachten of wat de wachttijden per instelling of per zorgregio zijn. Volgens de gezondheidseconomen van de VU worden er fouten gemaakt bij het aanleveren van informatie over wachttijden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).