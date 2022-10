Marktplaats voor overtollige medicijnen groeit stormachtig

PharmaSwap is in feite een gesloten marktplaats voor overtollige medicijnen waarop alleen apothekers actief zijn. Het is een nieuw initiatief dat is bedoeld om medicijnverspilling bij apothekers tegen te gaan. Het project wordt al enkele jaren ontwikkeld, maar maakt nu dus een stormachtige groei door. Enkele weken geleden ontving het platform PharmaSwap een Europese prijs vanwege het duurzame karakter. Op een internationaal congres van inkopers uit de medische wereld in Brussel werd de ‘European Healthcare Procurement Award 2022’ in de categorie duurzaamheid uitgereikt aan dit Nederlandse initiatief. “Er was al erkenning voor dit initiatief vanuit Nederland en nu komt dat er ook vanuit Europa”, vertelt initiatiefnemer Faber op de website van VGZ. “We zijn er enorm blij mee. Dit is een bijdrage van de apothekers in Nederland aan een schoner milieu en aan een wereld met minder verspilling – en dat blijkt steeds meer te worden erkend.”

Medicijnverspilling tegengaan

Jaarlijks wordt er naar schatting circa vijftien miljoen euro aan medicijnen door apotheken weggegooid. Het gaat om medicijnen die gegarandeerd onder de juiste omstandigheden zijn bewaard en dat is dus zonde. Zeker is ook dat apothekers behoefte hebben om medicijnverspilling tegen te gaan, want deze marktplaats voor apothekers groeit de afgelopen tijd als kool. Eind oktober 2022 maakten de initiatiefnemers bijvoorbeeld bekend dat inmiddels een derde van de Nederlandse apothekers (677) deelnemen aan PharmaSwap. Het initiatief slaat duidelijk aan en dat komt met name doordat de impact van dit platform meteen ondubbelzinnig duidelijk is.

VGZ geeft op haar website concrete cijfers. “Alleen al in 2021 werden er zo 2.535 verpakkingen met een waarde van € 126.980 gered van vernietiging. Die aantallen groeien momenteel hard. Iedere dag komen er nieuwe apotheken bij en enkele dagen geleden werd de grens bereikt van een derde van het totaal van de 1996 in Nederland geregistreerde apotheken. Sommigen handelen al actief, anderen hebben alleen een account aangemaakt.”

Marktplaat voor medicatie slaat aan

PharmaSwap is in feite een soort marktplaats voor apothekers. Apotheken die medicatie over hebben melden dit virtueel op het platform. Apotheken die op hun beurt op zoek zijn naar medicatie, zetten een verzoek uit. Zodra vrager en aanbieder elkaar vinden spreken ze onderling een prijs af, waarna het medicijn wordt geleverd. Zo wordt verspilling voorkomen en is er ook nog een gemiddelde kostenbesparing van veertig procent ten opzichte van de groothandelsprijs.



Coöperatie VGZ gaf in juni 2022 al ‘de Samen Voorop Award’ in de categorie duurzaamheid aan dit duurzame initiatief. Sindsdien wijst de verzekeraar apotheken structureel op deze bijzondere marktplaats. “Medicijnen met een uiterste houdbaarheidsdatum, of medicijnen die blijven liggen na een verandering van behandeling zorgen voor verspilling, afval en onnodige kosten. PharmaSwap draagt bij aan het voorkomen van die verspilling”, aldus Jojanneke Goedings, verantwoordelijk voor onder meer het thema duurzaamheid binnen VGZ.