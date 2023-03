MED-PALM: een ChatGPT-achtige medische toepassing

Kunstmatige intelligentie verovert de wereld stormenderhand en de eerste medische versies van Large Language Models (LLM’s) luiden al veranderingen in de gezondheidszorg in. LLM’s zijn modellen die natuurlijke taal verwerken door middel van kunstmatige intelligentie. Het doel is om vragen te begrijpen en tekstantwoorden in gewone taal te produceren.

Het lukte wetenschapper Ali Madani bijvoorbeeld onlangs om AI-systeemeiwitten te ontwikkelen die in de praktijk werken. Twee kunstmatige eiwitten bleken zelfs in staat om bacteriën te doden. Het AI-systeem dat hierbij werd gebruikt, werkt nagenoeg op dezelfde manier als de AI die de teksten genereert voor LLM’s zoals Chat GPT.

Nieuwe inhoud creëren

Hoe groot de behoefte aan intelligente chatbots is bleek uit het feit dat ChatGPT al 100 miljoen gebruikers had, slechts twee maanden na de release Dit is het resultaat van de ongelooflijke mogelijkheden van grote taalmodellen (ook wel conversatie-AI genoemd) en de praktische toepassing van chat. Met ChatGPT kunnen gebruikers bijvoorbeeld binnen enkele seconden antwoorden krijgen. Het belangrijkste is dat de tekst natuurlijk klinkt met een consistente vorm en taalstijl. AI-modellen zijn ook in staat om nieuwe inhoud te creëren op basis van beschikbare kennis, waaronder gedichten, recepten, muziek en zelfs schilderijen.

Med-Palm beoordeelt gezondheid

Voor de zorg worden vergelijkbare LLM’s als ChatGPT ontwikkeld, zoals Med-Palm dat eind 2022 werd gelanceerd door Google en DeepMind. Dat Google het Med-PaLM-model ontwikkelt, is niet toevallig. Google is momenteel al de grootste medische encyclopedie ter wereld. De zoekmachine ontvangt ongeveer 70.000 gezondheidsvragen per minuut. Helaas zijn de antwoorden vaak misleidend, omdat ze gebaseerd zijn op populariteit in plaats van op kwaliteit of geloofwaardigheid van de inhoud.

Google weet dat de concurrentie, in de vorm van symptoomcheckers en AI-gestuurde chats, groeit. Dit nieuwe model Med-Palm en soortgelijke LLM’s stellen patiënten in staat hun gezondheid nauwkeurig te beoordelen en relevante gezondheidsaanbevelingen te verkrijgen op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis. Artsen en verpleegkundigen kunnen binnenkort een elektronisch patiëntendossier ‘opvragen’ in plaats van handmatig te zoeken. In een artikel van

Chatbot voor klinische doeleinden

Op het kennisplatform ICT&health International wordt uitgebreid geïnventariseerd wat Med-Palm, de chatbot van Google en DeepMind, voor de gezondheidszorg kan betekenen. De datasets van dit Large Language Model zijn specifiek ontwikkeld om vragen over gezondheidskwesties effectief te beantwoorden en afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe tool Med-Palm is getraind aan de hand van zeven reeksen vragen en antwoorden omtrent professionele medische onderzoeken, wetenschappelijk onderzoek en zoekopdrachten op het web over gezondheidszorg. Een studie gepubliceerd door Google en DeepMind, ‘Large Language Models Encode Clinical Knowledge’, laat zien dat het model, eenmaal verbeterd, kan worden gebruikt voor klinische doeleinden.

Onderzoekers geven toe dat vooralsnog Med-Palm inferieur blijft aan de nauwkeurigheid van artsen. Van de 140 vragen die in het onderzoek werden beoordeeld, was 92,9% van de antwoorden van de clinici in overeenstemming met de wetenschappelijke kennis. Voor het AI-model was dit slechts 61,9%. Het AI-model leert echter snel. ChatGPT-3, de huidige versie van het model, haalt kennis uit in totaal 175 miljard parameters verzameld uit 10 miljoen webpagina’s. De volgende versies zullen naar verwachting honderden keren krachtiger zijn. Dit zou het mogelijk maken om bijvoorbeeld video’s te genereren. Een vergelijkbaar tempo kan worden verwacht in de geneeskunde.

Med-Palm helpt bij onderzoek

In de toekomst kan Med-Palm, als de ontwikkelingen zo positief blijven, artsen helpen om snel nieuw wetenschappelijk onderzoek vinden dat bruikbaar is voor de behandeling van een patiënt. Iemand hoeft dan bijvoorbeeld alleen de juiste vraag te stellen zoals: ‘Zoek naar het laatste onderzoek naar de behandeling van vancomycine-resistente enterokokkeninfectie bij een 70-jarige patiënt met diabetes”. Het antwoord kan nauwkeuriger worden door de chatbot te vragen naar specifieke aanbevelingen. Artsen kunnen ook direct vragen stellen over huidig ​​medisch advies, de effectiviteit van therapie en mogelijke complicaties.

Pro-actieve chatbot

Een andere mogelijkheid voor artsen is om razendsnel informatie te halen uit het EPD. Zo kan een arts in enkele seconden een antwoord krijgen dat hem handmatig vele uren werk zou kosten. Een voorbeeld van zo’n vraag kan zijn: ‘Controleer de resultaten van de leukocytenwaarden van de afgelopen vijf jaar en toon deze op een tijdlijn?’ De AI-gezondheidsmodellen kunnen tevens gaan dienen als primair specialistisch consult voor huisartsen. Op dezelfde manier, aangezien AI medische beeldvorming al interpreteert, zullen nieuwe modellen helpen bij de diagnostiek van complexe klinische gevallen en zeldzame ziekten.

Medische chatbots, in de vorm van applicaties en robots zullen straks ons dagelijks leven observeren, gegevens analyseren, deze vergelijken met de kennis die beschikbaar is op internet, ongezonde gewoonten corrigeren, advies geven over betere manieren om een ​​goede mentale en fysieke conditie te behouden, goed eten en sport. Je hoeft dan niet eens te weten wat je precies moet vragen want de chatbots zijn straks proactief en komen zelf met actieve begeleiding en suggesties!