Miljoenste patiënt voor communicatie-app BeterDichtbij

Binnenkort gaat de miljoenste patiënt gebruik maken van BeterDichtbij. Dat laat de aanbieder van de communicatie-app weten. Sinds de lancering is BeterDichtbij uitgegroeid tot een bereik van ruim 50 zorgaanbieders. In 2018 besloot SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) om BeterDichtbij te verzelfstandigen. In 2022 is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) mede-eigenaar geworden, waarmee een meerderheid van de aandelen in handen van partijen uit de zorgsector is.

BeterDichtbij werd in het begin vooral nog ingezet ter vervanging van telefonisch contact. Inmiddels heeft de laagdrempelige communicatie-app een vaste plek gekregen in het hybride zorgproces van veel zorgaanbieders. Zo’n 26.000 zorgprofessionals kunnen de app gebruiken om vragen van patiënten te ontvangen en op een moment dat het hen uitkomt te beantwoorden. Dat vertellen directeuren Sander Bijl en Godfried Bogaerts in een artikel op de website van de SAZ.



Zo kunnen organisaties nu berichten automatisch versturen die zijn gekoppeld aan een afspraak in het EPD, al dan niet met gezondheidsinformatie van bijvoorbeeld Thuisarts.nl, Indiveo of een eigen digitale folder van het ziekenhuis. Ook is BeterDichtbij gekoppeld aan thuismeten-software van partners als Luscii en Patient Journey-app.

Gebruiksgemak en toegankelijkheid

Volgens Bijl zijn gebruikersgemak en toegankelijkheid van BeterDichtbij, naar voorbeeld van diensten als Tikkie en WhatsApp, belangrijk geweest in de groei in het gebruik van de dienst. “Ook ons team is een belangrijke factor achter het succes, met een mix van mensen van binnen en buiten de zorg. We zijn voor Nederlanders een app in het rijtje van ING bankieren, Picnic en PostNL, dankzij veel goeie mensen die eerder ook bij dit soort diensten werkten, en zijn tegelijk een belangrijke infrastructuur voor de zorg geworden met koppelingen aan de achterzijde.”



Zorgverleners besparen met BeterDichtbij tijd, vervolgt Bijl, terwijl zorgaanbieders tegelijkertijd een betere service aan patiënten kunnen bieden. “Daarnaast kunnen digitale services het werk van zorgverleners leuker maken, zij hebben meer mogelijkheden om hun werk voor patiënten goed te doen en ervaren meer werkplezier. Patiënten zijn beter geïnformeerd en ervaren meer verbinding met hun zorgteam.”

Onderdeel hybride zorgproces

De app is voor veel organisaties een belangrijke schakel in het proces naar hybride zorgpaden geworden, stelt Bijl, en daarmee van grote waarde binnen de verschillende IZA-programma’s. “Als je je digitale strategie op grote schaal tot uitvoering wilt brengen, heb je een stevige basis nodig. BeterDichtbij is, samen met het patiëntenportaal, op veel plekken deze basis voor de digitale zorg.”



Voorbeelden van bovenstaande ontwikkeling zijn het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, ziekenhuis Nij Smellinghe, het BovenIJ, Gelre ziekenhuizen, het Diakonessenhuis, Het Van-Weel Bethesda Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Pantein.



Bijl hierover: “De regionale ziekenhuizen zijn veel vertegenwoordigd onder de koplopers in het gebruik én de toepassing van BeterDichtbij. Zij hebben hun voelsprieten midden in de samenleving en kennen de behoeftes van hun patiënten goed. Tegelijk hebben ze veranderkracht in huis om elke dag een concrete stap te zetten. Ze durven keuzes te maken, ook om ergens mee te stoppen. En er is een cultuur van korte lijnen, van doen in plaats van overleggen.”

Doorontwikkelen

Ook in nieuwe ontwikkelingen, zoals rond de opkomende medisch servicecentra, ziet Bijl een kans om door te ontwikkelen op de basis die er ligt. “Kijk bijvoorbeeld naar het Digitaal Gezondheidscentrum, waarbij het Rode Kruis Ziekenhuis samen met de regiopartners steeds meer cliënten en patiënten monitort en ondersteunt bij gezonder leven en omgaan met de eigen aandoening. Daarbinnen is ook BeterDichtbij weer de centrale dienst voor alle digitale communicatie.”