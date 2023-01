Nachtelijke onrust te lijf met digitaal slaapprotocol

Iedere volwassene heeft wel eens te maken met slaapproblemen. Maar in de ouderenzorg komt nachtelijke onrust relatief vaak voor ten gevolge van lichamelijke ongemakken of chronische ziekten zoals reuma of dementie. Langdurig slecht slapen is niet alleen vervelend, maar voor ouderen met bijvoorbeeld een psychogeriatrisch ziektebeeld zelfs essentieel.

Het is daarom een mooi initiatief dat de drie Limburgse aanbieders van ouderenzorg de handen ineen hebben geslagen om slaapproblemen te lijf te gaan met een digitaal slaapprotocol. Het digitaal slaapprotocol wordt zodanig ingericht dat het geschikt is voor de ouderenzorg en kan eventueel ook voor andere doelgroepen worden gebruikt.

Slaaprobot

In het unieke slaapprotocol komen tal van innovatieve manieren voorbij om slaapproblemen in de ouderenzorg effectief te tackelen. Medewerkers krijgen via het protocol zicht op ondersteuningstools bij het slapen, zoals de inzet van een slaaprobot. Zo is er onder meer de knuffelbare Somnox slaaprobot op de markt die de menselijke ademhaling simuleert. De robot in de vorm van een kussen simuleert een rustige ademhaling, die is aangepast op het ritme van de gebruiker en zodoende de nachtrust bevordert.

Een andere optie om mensen in de nacht te helpen is een muziekkussen. Zo’n kussen laat zachtjes muziek horen zodat mensen minder onrustig worden. Met name voor mensen met dementie kan het muziekkussen een goede interventie zijn bij (nachtelijke) onrust.

Digitaal slaapprotocol biedt oplossingen

Een andere moderne vorm van slaapondersteuning kan worden geboden door het plaatsen van sensors in en rond het bed. Deze kunnen bijvoorbeeld signaleren wanneer een bewoner onrustig in bed ligt of opstaat. Medewerkers krijgen dan een seintje en kunnen deze ouderen dan geruststellen of op een andere manier helpen om rustig te slapen. In het digitaal slaapprotocol zijn deze en andere oplossingsrichtingen voor slaapproblemen overzichtelijk op een rijtje gezet.

Zorgverleners vinden het belangrijk dat mensen een goede en veilige nachtrust hebben en willen graag weten welke oplossing ze wanneer het beste in kunnen zetten. Een bijkomend voordeel van rustig slapende bewoners is dat de werkdruk op de nachtdienst kan afnemen en er, bijvoorbeeld dankzij sensoring, gericht bezoekjes kunnen worden gebracht aan bewoners die dat echt nodig hebben. Het unieke slaapprotocol dat Zuyderland, Sevagram en Cicero samen hebben ontwikkeld, zal straks grootschalig met andere ouderenzorgorganisaties worden gedeeld.