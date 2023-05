Nederlandse primeur: koppeling verbindt EPD en dialysemachines

Amphia in Breda heeft met de nieuwe bi-directionele koppeling tussen het EPD van Epic en de dialyseapparatuur van Fresenius een Nederlandse primeur te pakken. Technisch vormde het realiseren van deze koppeling best nog een uitdaging. De nieuw aangeschafte dialyseapparatuur van Fresenius kon namelijk niet direct aan het EPD van Epic worden gekoppeld. Een bijzondere samenwerking tussen Amphia, Fresenius en Diasoft zorgde er uiteindelijk voor dat er toch een succesvolle koppeling kwam.

De bouw en implementatie van het dialysedossier in Epic gaf de afdeling de mogelijkheid om registraties toe te voegen en te automatiseren in een veilige omgeving. Zo kunnen sinds kort de gegevens en kwaliteitsparameters omtrent nierfalen, dialyse en niertransplantatie in het EPD worden geregistreerd. Ook wordt nu gebruik gemaakt van de vaccinatiemodule voor Hepatitis B vaccinaties en is het dialyse medicatieproces op diverse punten verbeterd en veiliger geworden.

Apparaten verbinden met EPD

Om gegevensuitwisseling optimaal te realiseren en herhaaldelijke registratie te voorkomen zijn goede koppelingen tussen verschillende systemen belangrijk. Het gaat dan om externe koppelingen – bijvoorbeeld tussen EPD’s van verschillende zorgverleners – maar ook om interne koppelingen. Bij interne koppelingen gaat het erom dat verschillende afdelingen digitaal hun info kunnen uitwisselen maar ook om applicaties en apparaten rechtstreeks met het EPD te laten praten.

In de praktijk lukken die interne koppelingen met apparatuur dankzij slimme API’s in de praktijk gelukkig steeds vaker. Recente voorbeelden zijn de koppeling van de slimme pleister (health dot) met het EPD en koppelingen die gerealiseerd worden tussen EPD’s en fitnessapparatuur. De koppeling met dialyseapparatuur is echter een novum en blijkt in de praktijk voor veel gemak te zorgen.

Voordelen koppeling

Betrokkenen melden een groot aantal voordelen: “Met deze koppeling kunnen de systemen met elkaar communiceren waardoor de zorgprofessionals van de dialyseafdeling geen data van het ene systeem meer over hoeven te zetten in het andere systeem. Alles staat nu op één plek waardoor data ook voor andere afdelingen inzichtelijk is.”

“De unieke bi-directionele koppeling zorgt ervoor dat enerzijds het dialysevoorschrift vanuit Epic geautomatiseerd in de dialysemachine komt. Anderzijds worden er metingen tijdens de dialysebehandeling verricht en worden de resultaten na de in Epic geplaatst. De zorgprofessionals hoeven hierdoor de metingen van de behandeling niet meer handmatig te registeren en dat scheelt tijd en voorkomt ook fouten.”