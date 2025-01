Dankzij AI meer patiënten per dag in de MRI-scanners bij Gelre

Op beide locaties van de Gelre Ziekenhuizen wordt bij de MRI-scanners sinds eind vorig jaar AI ingezet. Met Deep Resolve worden de MRI-beelden scherper en gedetailleerder. De technologie binnen deze software maakt gebruik van AI om ruis in MRI-beelden te verminderen. Ook kunnen hiermee fijnere structuren in weefsels beter zichtbaar worden gemaakt. Dit zorgt voor nauwkeurigere diagnoses en verhoogt de kwaliteit van zorg.

Een ander bijkomend voordeel van de inzet van AI is de kortere scantijd: sommige protocollen zijn tot wel vijftig procent sneller. Dit zorgt voor meer patiëntcomfort en een hogere efficiëntie. Vanwege de kortere scantijd kunnen dagelijks zes extra patiënten worden onderzocht, wat de wachttijden verkort en de capaciteit verhoogt. Radioloog Joost Wijlemans vult aan: “Deze technologie combineert snelheid en nauwkeurigheid, wat niet alleen de ervaring van patiënten verbetert, maar ook de kwaliteit van onze zorg naar een hoger niveau tilt.”

Meer patiënten gescand

Met de introductie van Deep Resolve zet Gelre ziekenhuizen een belangrijke stap in medische innovatie en blijft het ziekenhuis zich inzetten voor hoogwaardige, toekomstbestendige zorg. Naast ziekenhuizen zijn er ook bedrijven die zich inzetten voor snellere en gedetailleerdere MRI-scans. Tijdens de RSNA 2024 heeft Philips bijvoorbeeld de nieuwe BlueSeal MR-scanner van 1,5T met brede tunnel onthuld. Ook dankzij die techniek kunnen er per dag meer patiënten worden gescand zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de beelden. Centraal hierin staat de Smart Reading-technologie van Philips.

Deze scanner heeft een ontwerp met een tunnel van 70 centimeter doorsnee. Het apparaat heeft op AI gebaseerde MR Smart Workflow-oplossingen. De technologie houdt in dat een cloudgebaseerde AI-toolset de beeldvorming en aflezing op de MR-scanner integreert. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met het Belgische icometrix het Spaanse Quibim.

Heliumvrij

Bij het ontwerpen van de BlueSeal MRI is rekening gehouden met het milieu. De scanner werkt heliumvrij en is daardoor het lichtste MRI-systeem dat momenteel verkrijgbaar is. Omdat het systeem gemiddeld zo’n 1700 kg lichter is en het geen ontluchtingsbuis nodig heeft, kan de installaties op verschillende soorten locaties worden gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn ruimten met verhoogde vloeren of binnen locaties met bouwkundige beperkingen. Hierdoor kunnen er meer patiënten kwalitatieve MRI ondergaan op plaatsen waar het gebruik van helium logistiek lastig of duur is.

Ongeveer twintig procent van alle Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans moet opnieuw worden gemaakt, omdat patiënten bewegen tijdens de scan. Dat is een enorm aantal, want jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden MRI-scans gemaakt. Met behulp van AI kan de MRI-scan nu sneller en scherper worden gemaakt.