Nieuwe technieken prostaatoperaties veelbelovend

In het Prostaatkankecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis worden sinds kort twee nieuwe technieken toegepast bij operaties waarbij de prostaat wordt verwijderd. Het gaat hierbij om een urinebuis-verlengende techniek en om de zogenaamde ‘hood’-techniek, waarbij bindweefsel rond de prostaat intact wordt gelaten. Bij de operaties worden de chirurgen ondersteund door een Da Vinci operatierobot. De eerste resultaten van dit soort nieuwe operaties lijken veelbelovend te zijn. De patiënten zijn na de operatie weer sneller volledig continent en ook erecties zijn sneller mogelijk.

Een operatie waarbij de prostaat wordt verwijderd, wordt gedaan bij patiënten met prostaatkanker die zich beperkt tot in de prostaat. Sinds 2012 worden dergelijke operaties in het St. Antonius Ziekenhuis uitgevoerd met de Da Vinci operatierobot. Met deze robot kan de uroloog heel nauwkeurig opereren, wat veel voordelen heeft voor zowel de patiënt als de uroloog. Zo is de kans op complicaties veel minder dan bij een operatie zonder robot.

Hersteltijd verkort

Daar komen sinds een aantal maanden de nieuwe technieken bij die de urologen gebruiken bij de operaties. “Door de operatie met de Da Vinci robot was de kans op complicaties, zoals incontinentie en erectiestoornissen, al veel kleiner dan bij een operatie zonder robot. Maar we zien nu dus ook dat de hersteltijd van met name de continentie na zo’n operatie door de nieuwe technieken veel korter is”, zegt uroloog Matthijs Scheltema.



Deze techniek waarbij de urinebuis wordt verlengd, wordt ook al een tijdje gebruikt bij Zorggroep Twente in Almelo en in Duitsland. Bij deze techniek wordt de urinebuis juist verlengd in plaats van een deel van de urinebuis weg te nemen zoals dat eerder wel gebeurde. Dit zorgt ervoor dat patiënten sneller weer volledig continent zijn.



Bij de ‘hood’-techniek laat de uroloog het hoedje van bindweefstel dat rond de prostaat zit tijdens de operatie intact. Die techniek zorgt ervoor dat de erecties en continentie bij patiënten sneller herstellen. De ‘hood’ techniek komt uit New York en wordt nu ook in het St. Antonius bij een groot deel van de prostaatverwijderingen toegepast.

Da Vinci robot multifunctioneel

De Da Vinci robot wordt vaker ingezet, ook bij ander soort operaties. Zo maakt het Maria Middelares ziekenhuis in België sinds eind mei gebruik van de nieuwe Da Vinci SP (single port) robot. De eerste operatie in het ziekenhuis met de robot betrof wen autotransplantatie van een nier. Met de komst van de Da Vinci robot evolueert het ziekenhuis naar eigen zeggen naar het nieuwe Health Value Space Ghent als smart hospital.

De SP-robot maakt meer complexe ingrepen mogelijk via één enkele incisie of natuurlijke lichaamsopening. Meer dan 400 peer reviewed-publicaties tonen de veiligheid, doeltreffendheid en uitstekende resultaten aan van deze vernieuwende technologie.