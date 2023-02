Onderzoek naar effect neurostimulatie bij pijn op de borst

Bij deelnemers aan dit onderzoek wordt een kleine neurostimulator in de bil geplaatst. Via een kabeltje stuur dit pacemaker-achtige apparaat elektrische pulsen naar een elektrode die op harthoogte tegen het ruggenmerg is geplaatst. Uit eerder onderzoek is gebleken dat neurostimulatie de levenskwaliteit bij deze patiënten verbetert. “Daarnaast verwachten wij dat deze behandeling het aantal opnames of bezoeken aan de polikliniek vanwege pijn op de borst doet afnemen”, zegt Wijnbergen.

Wanneer het gaat om patiënten met een laag risico op een hartinfarct, kunnen zij overigens vaak thuis onderzocht worden door ambulancemedewerkers, zo blijkt uit onderzoek van Radboudumc.

Neurostimulatie

Wanneer de studie aantoont dat neurostimulatie een goede behandeling is, zal het zorginstituut Nederland (ZiN) overwegen deze behandeling opnieuw te verzekeren. Zodra neurostimulatie weer vergoed wordt, komt de behandeling breed beschikbaar voor mensen met onbehandelbare pijn op de borst.

Patiënten die denken voor deze behandeling in aanmerking te komen, kunnen contact opnemen met hun eigen cardioloog of huisarts voor een verwijzing naar het Catharina Hart- en Vaatcentrum. Op dit moment nemen er twintig mensen deel aan dit onderzoek. Uiteindelijk zullen 72 mensen het onderzoek doorlopen. De laatste deelnemer zal, zoals verwacht, in 2024 instromen. Voor deelnemende patiënten duurt het onderzoek een jaar. Een paar patiënten hebben al hun 1-jaars visite gehad.

Omdat tot het einde van het onderzoek voor onderzoekers en patiënten verborgen blijft, bij wie wanneer de neurostimulator een half jaar heeft aan- en uitgestaan, komen de resultaten daarvan pas later vrij.

Topzorg onderzoek met ZonMw subsidie

Onderzoek naar het effect van neurostimulatie op het hart is mogelijk dankzij ZonMw-subsidie. Daartoe ontving het Catharina Hart- en Vaatcentrum in maart 2020 drie miljoen euro. Met deze subsidie doet het Hart- en Vaatcentrum onderzoek naar drie veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde hartklep en boezemfibrilleren.

Preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing is waar het bij deze onderzoeken om gaat. Daarin werkt het Catharina Ziekenhuis samen met regionale verwijzende ziekenhuizen en huisartsen binnen het Nederlands Hart Netwerk en binnen e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center).

Topzorg onlinesessie

Cardiologen, verwijzende huisartsen en specialisten en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de Topzorg online sessie op woensdag 12 april 2023 van 17:00 – 18:00 uur. Aanmelden kan hier!