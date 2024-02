Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands

Op 16, 17 en 18 augustus 2024 komen festivalbezoekers uit heel Nederland naar Biddinghuizen voor een van Nederlands grootste en bekendste festivals, Lowlands. Festivalbezoekers kunnen op het afgebakende Lowlands Science terrein vrijwillig en anoniem meedoen aan wetenschappelijk onderzoek met als doel het verzamelen van onderzoeksdata.

Veel onderzoeksdata

Voorgaande edities van Lowlands Science waren erg succesvol. Voor de deelnemende wetenschappers was het een uitstekende manier om buitengewoon veel data te verzamelen. NWO maakte een reportage van de voordelen die onderzoekers tijdens Lowlands Science 2023 hebben ervaren.

“Het is fantastisch om in zo’n korte tijd zoveel mensen van verschillende leeftijden en achtergronden te laten meedoen aan ons onderzoek”, aldus Sigrid Wertheim-Heck. Ze is socioloog en stond in 2023 met haar onderzoek op het festival. Wetenschappers kunnen hun onderzoeksvoortel insturen via een formulier op de website van Lowlands. Daar staat ook meer informatie en de criteria voor deze call.

Voorgaande edities

Onderzoeken die tijdens het Lowlands festival worden gedaan, zijn erg variërend. Tijdens het Lowlands festival in 2022 heeft bijvoorbeeld een neuropsycholoog van de Universiteit Utrecht bezoekers gevraagd om mee te doen aan haar onderzoek naar hersenletsel. Deelnemers moesten dan met een virtual reality bril diverse cognitieve games spelen. Het doel was om zo denkfuncties in dynamische, uitdagende situaties in kaart te brengen. De neuropsycholoog, Tanja Nijboer, van de Universiteit Utrecht wilde met haar onderzoek de mogelijkheden van het inzetten van Serious Gaming in de neuropsychologie onderzoeken.

Lowlands Saves Lives En in 2019 hebben cardiologen van Radboudumc die dat jaar tijdens Lowlands Science het onderzoek Lowlands Saves Lives uitvoerden, de resultaten in recordtempo gepubliceerd in het toptijdschrift JAMA Cardiology. Het onderzoek Lowlands Saves Lives vergeleek het effect van twintig minuten reanimatietraining door een gecertificeerde trainer met een even lange training middels een gratis te downloaden virtual reality (VR) app (gemaakt door Lifesaver, UK Resuscitation Council).

Er deden 381 Lowlands bezoekers mee, die gerandomiseerd werden over deze twee groepen. Beide groepen moesten vervolgens een examen afleggen dat werd beoordeeld door een examinator die niet wist welke training zij hadden gehad. Dit alles was bedacht in de hoop dat een app zou kunnen bijdragen aan een bredere en snellere verspreiding van reanimatiekwaliteiten onder burgers.