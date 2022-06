Serious Gaming onderzoek naar hersenletsel op Lowlands

De neuropsycholoog, Tanja Nijboer, van de Universiteit Utrecht wil met haar onderzoek de mogelijkheden van het inzetten van Serious Gaming in de neuropsychologie onderzoeken. Ze hoopt dat dit onderzoek aantoont dat deze technologie gebruikt kan worden om hersenletsel zichtbaar te maken.

“In tegenstelling tot een gebroken been, is hersenletsel niet bepaald zichtbaar. Terwijl de gevolgen van hersenletsel erg ingrijpend kunnen zijn. Mensen zijn naderhand bijvoorbeeld sneller afgeleid, hun geheugen laat hen in de steek, of het lukt ze niet meer om de dag degelijk in te plannen”, aldus Nijboer.

VR-bril en Serious Gaming

Hersenletsel kan een grote invloed hebben op de alledaagse activiteiten van patiënten. Dat geldt zowel voor werk als school, maar ook voor sociale activiteiten. Nijboer en haar onderzoeksteam willen met het VR en Serious Gaming onderzoek bezoekers van Lowlands doordringen van de beperkingen die mensen met hersenletsel ervaren.

“Daarnaast verzamelen we met de Serious Games die we de deelnemers laten spelen uiteraard zoveel mogelijk data om onze modellen te verbeteren. Het is natuurlijk vet voor bezoekers om met Virtual Reality of Augmented Reality en Serious Games aan de slag te gaan. Door hun deelname kunnen wij daarna verder werken aan levensveranderende wetenschap voor patiënten met hersenletsel”, licht de neuropsycholoog toe.

Tijdens het onderzoek zal team ook op Lowlands overnachten, op de crewcamping. Naast het onderzoek, dat uiteraard de nummer één prioriteit van het Lowlands bezoek is, gaan de jonge onderzoekers zelf ook nog proberen te genieten van het festival. “Als de dag er voor ons op zit, kunnen we met elkaar nog gaan genieten van het Lowlandsprogramma. Er is heel wat wat ik wel wil zien. Het wordt hoe dan ook het beste teamuitje ooit”, vertelt Nijboer.

Opmars yirtual reality

Virtual reality toepassingen zijn binnen de zorg aan een forse opmars bezig. De meerwaarde ervan is al door diverse projecten, onderzoeken en ook in de praktijk, aangetoond. Zo werd enkele jaren geleden al een hackathon georganiseerd, specifiek gericht op de ontwikkeling van VR-toepassingen op het gebied van houding- en bewegingstherapie. Andere voorbeelden zijn het gebruik van VR-toepassingen op patiënten voor te bereiden op operaties en andere medische ingrepen.

Het is ook niet de eerste keer dat het Lowlands festival het terrein is voor (medisch) onderzoek. In 2019 werden bezoekers in het kader van ‘Lowlands Saves Lives’ met VR getraind in de kunst van het reanimeren.