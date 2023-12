Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen

Doorlooptijd geneesmiddelen

Van alle medicijnen die in Nederland beschikbaar zijn, wordt een groot deel vergoed via de basisverzekeringen. Het komt echter ook voor dat de minister besluit om nieuwe intramurale geneesmiddelen vanwege een te hoge kostprijs tijdelijk uit de basisverzekering te houden. Het ministerie krijgt zo extra tijd om over de prijs te onderhandelen met de fabrikant van het medicijn. Daarnaast kan het Zorginstituut in die tussentijd de minister adviseren of een vergoeding van het medicijn vanuit de basisverzekering al dan niet aan te raden is.

Binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat niet aleen de zorgprofessionals, maar ook patiënten zich goed kunnen informeren als het gaat om de vraag of een bepaald nieuw en kostbaar medicijn al dan niet vergoed wordt, of binnenkort mogelijk in het basispakket wordt opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding van gepersonaliseerde medicatie.

Online dashboard

Dat is een van de belangrijkste redenen dat de minister van VWS de opdracht gegeven heeft voor de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk online dashboard met informatie over de status van dure, nieuwe geneesmiddelen in het vergoedingsproces, vooralsnog voor sluisgeneesmiddelen en extramurale geneesmiddelen met een onderhandeladvies. Het dashboard wordt in de toekomst doorontwikkeld.

Op het door Farmatec ontwikkelde online dashboard wordt de status van de vergoedingsprocedure per geneesmiddel en ziektebeelden (zoals oncologie, hematologie, immuunziekten, etc) weergegeven. Per geneesmiddel wordt inzage geven in de fase van de vergoedingsprocedure: indiening, beoordeling of onderhandeling.

De werking van het dashboard is als volgt. Op de eerste pagina kan gekozen worden voor een ziektebeeld of indicatiegebied. Daarna kunnen bezoekers doorklikken naar specifiek geneesmiddel. Daar wordt meer informatie getoond over de vergoedingenstatus van het geneesmiddel. Dat kan dus zijn dat het geneesmiddel al vergoed wordt, maar ook waar het geneesmiddel in het vergoedingsproces zit en wat de doorlooptijd is.