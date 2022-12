Oogonderzoek kan kunstmatig evenwichtsorgaan verbeteren

In het Maastricht UMC+ werkt een team van artsen, audiologen en onderzoekers – onder leiding van KNO-arts Raymond van de Berg aan een kunstmatig evenwichtsorgaan. Als één van de eerste ziekenhuizen in de wereld onderzoekt het Maastricht UMC+ een implantaat om uitval van het evenwichtsorgaan te herstellen.

In mei 2022 is het allereerste kunstmatige evenwichtsorgaan als test bij een patiënt geplaatst en er volgen als alles goed gaat nog zeven patiënten. Audioloog Elke Devocht werkt mee in het onderzoeksteam en wil graag extra onderzoeksgeld verzamelen via crowdfunding om oogbewegingen, die een rol spelen bij het evenwicht, beter in zicht te krijgen.

Nabootsing evenwichtsorgaan is primeur

Het baanbrekende onderzoek omtrent het kunstmatig evenwichtsorgaan loopt al vanaf 2019 Het is de bedoeling dat wetenschappers van het Maastricht UMC+ bij acht patiënten met een ernstige evenwichtsstoornis een kunstmatige variant van het minuscule orgaan implanteren. Ze krijgen een implantaat in het binnenoor en vervolgens wordt de werking tijdens intensieve weken vol experimenten in het ziekenhuis getest.

Het is voor het eerst dat zo in een proefomgeving het dagelijks leven met een kunstmatig evenwichtsorgaan wordt nagebootst. Inmiddels heeft één patiënt al zo’n implantaat waarmee uitgebreid wordt getest.

Het gaat om een primeur want het gaat hier om de allereerste patiënten in Europa die zo’n implantaat krijgen. Wanneer de studieresultaten, die in 2023 verwacht worden, laten zien dat het implantaat effectief is zonder ernstige bijwerkingen te veroorzaken willen de wetenschappers in vervolgstudies vaststellen of het apparaatje ook bij thuisgebruik goed functioneert.

Crowdfunding voor onderzoek oogbewegingen

Audioloog Elke Devocht werkt samen met de onderzoeksgroep van het Maastricht UMC+ aan het vestibulair- of wel evenwichtsimplantaat. De belangrijkste manier waarop we de werking van ons evenwicht bij onderzoek kunnen lezen is via de oogbewegingen. Dat is met de huidige middelen heel veel werk. Maastricht heeft een plan voor een onderzoeksmethode waarop dat veel sneller kan, waardoor meer mensen met evenwichtsproblemen sneller geholpen kunnen worden. Om dit te bereiken is Elke Devocht een unieke crowdfunding begonnen op de website van Stichting Oorfonds Nederland.

Geef Ooronderzoek Gehoor

De crowdfundingcampagne maakt deel uit van het project ‘Geef Ooronderzoek Gehoor’. In dit project zet het Oorfonds, samen met drie academische centra, een crowdfunding op. ‘Elk academisch centrum heeft een eigen onderzoek. Het Erasmus MC doet onderzoek naar de behandeling van plotsdoofheid, het onderzoek van Utrecht Medisch Centrum richt zich op oorsuizen (tinnitus) bij kinderen en bij MUMC+ in Maastricht wordt dus het effect van oogbewegingen op het evenwicht onderzocht. Elk onderzoek heeft zijn eigen crowdfunding en het doel is om eind december 2022 per onderzoek in ieder geval 15.000 euro op te hebben gehaald.’