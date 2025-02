Optimisme over app bij begeleiding na prostaatverwijdering

Uit navraag onder patiënten van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) blijkt dat ze blij zijn met de begeleiding via de app voor en na een prostaatverwijdering met de robot (RARP). Naast de informatievoorziening als voorbereiding op de prostaatoperatie(s) wordt de Thuis-app na de ingreep gebruikt om te monitoren hoe het met de patiënt gaat. Patiënten vinden het fijn om op deze manier te worden begeleid.

De patiënten geven aan zich veilig te voelen. Bovendien is het aantal controle afspraken voor hen met de helft afgenomen. “Digitalisering kan dus echt zorg verbeteren, personaliseren, en tijd besparen”, concludeert uroloog en initiatiefnemer, Dr. Jean-Paul van Basten.

Gezondheidswaarden in app

In de app vullen patiënten zelf hun gezondheidswaarden, zoals temperatuur, kleur van de urine en laboratoriumuitkomsten in. De eventuele vragen en de afwijkende waarden, zoals koorts of bloed bij de urine, worden gemonitord door hun zorgverlener. Op die manier kan de zorgverlener bekijken of er extra aandacht nodig is. Ook biedt de app de mogelijkheid om wondjes te fotograferen en te verzenden naar de zorgverlener die vervolgens de wondjes kan beoordelen.

Over normale postoperatieve klachten en uitslagen vindt in principe geen contact meer plaats. De patiënt hoeft zo veel minder vaak op reguliere controles te komen en kan zelf aangeven als hij graag contact heeft met de zorgverlener. Dus minder ‘standaard zorg’ en meer persoonlijke zorg vanuit thuis.

Patiëntervaringen

Inmiddels gebruiken meer dan 130 patiënten de app en is het aantal controle afspraken met de helft afgenomen. Volgens het ziekenhuis geven de gebruikers van de app aan dat ze erg blij zijn met deze ‘thuiszorgapp’. Ook geven ze aan dat ondanks dat het om digitale communicatie via de app gaat, ze de zorg toch als heel persoonlijk ervaren. Mensen die wat minder handig zijn met digitale middelen krijgen hulp bij het omgaan met de app via Zelfzorg Thuis.

De bedoeling is dat door het gebruik van de app het aantal controleafspraken na RARP met meer dan 500 policontroles op jaarbasis daalt. Omdat de eerste ervaringen van patiënten goed zijn en deze manier van zorgverlening een flinke tijdwinst voor patiënt en zorgverleners betekent, is het ziekenhuis voornemens om de app bij meer patiënten te gaan inzetten. “Zo zijn er ook plannen om een app te ontwikkelen voor patiënten met prostaatkanker die (nog) geen actieve behandeling nodig hebben maar wel moeten worden gemonitord. Beide apps kunnen in de toekomst ook door andere ziekenhuizen worden ingezet”, vertelt Maaike Netten, Projectleider Zorg bij jou. De bedoeling is dat de Thuis-app na prostaatverwijdering die momenteel alleen in het CWZ wordt gebruikt, ook te gaan delen met andere Santeon ziekenhuizen.

Eigen regie

Van Basten benadrukt dat er dankzij de app meer regie ligt bij de patiënt zelf en de zorgvraag is meer afgestemd op het individu. Reductie in controle afspraken is volgens hem hard nodig om de zorg toegankelijk te houden voor nieuwe patiënten. De ontwikkeling en de invoering van de app heeft wel wat tijd en aandacht gevergd van de medewerkers van CWZ. De app is ontwikkeld in samenwerking met de digitale partner Luscii waarmee CWZ al meerdere CWZ Thuis apps heeft ontwikkeld.

Een Nederlandse thuismonitoring app, de zogeheten Luscii app, is in november 2022 nog door het Britse NHS bekroond met twee ‘zorg Oscars’.